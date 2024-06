Écran primé et mode portrait professionnel : le HONOR 200 Pro ne fait pas les choses à moitié

HONOR lance le HONOR 200 Pro, un smartphone premium dédié à la photo portrait à moins de 800 euros. Mieux, pour son lancement, ce très bon produit profite d’une offre de précommande unique.

DXOMARK vient de le placer en première place de son segment pour la qualité de son écran, mais c’est loin d’être la seule force du HONOR 200 Pro. Le tout dernier smartphone de HONOR est, en effet, un concurrent sérieux dans le domaine de la photo, et particulièrement grâce à son mode portrait.

Non content de proposer un mode de prise de vue en partenariat avec le célèbre studio Harcourt, le mode portrait du HONOR 200 Pro est parmi les meilleurs disponibles à l'heure actuelle. Si l'on ajoute à cela une fiche technique impeccable et un tarif sous les 800 euros, le HONOR 200 Pro a tout du smartphone idéal de 2024.

Devenez maitre du portrait

Ces dernières années, HONOR nous a habitués à lancer de très bons photophones sur le segment des appareils haut de gamme. Avec le HONOR 200 Pro, la firme va encore plus loin et se concentre sur la prise de vue portrait. Fort d’une collaboration avec le célèbre studio Harcourt, le HONOR 200 Pro propose ainsi de prendre des photos via le capteur principal de 50 mégapixels avec un rendu professionnel. Le détourage des sujets est, lui aussi, totalement maitrisé grâce aux algorithmes que le constructeur applique aux images. Il est subtil, et aucune mèche de cheveux n’est oubliée.

À cela, le mode portrait ajoute la touche Harcourt avec une colorimétrie spécifique, légèrement désaturée et un vignettage justement dosé pour se concentrer sur le sujet et le détacher efficacement de l’arrière-plan. Pour compléter cette configuration, HONOR a ajouté au dos deux autres capteurs :

un capteur de 12 mégapixels dédié à l’ultra-grand-angle ;

dédié à l’ultra-grand-angle ; un capteur de 50 mégapixels équipé d’un téléobjectif.

À l’avant, le capteur selfie profite d’une très belle définition de 50 mégapixels.

Un écran qui reçoit les honneurs

Pour profiter de vos images dans les meilleures conditions, le HONOR 200 Pro offre un très bel écran AMOLED de 6,78 pouces, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Grâce à son excellente colorimétrie, tant en mode normal que couleurs vives, et son excellente fluidité de navigation, le smartphone a été classé par DXOMARK premier sur sa gamme de prix et 8ᵉ au classement global. De très bons résultats qui profitent à ceux qui aiment regarder leurs photos pendant des heures, mais aussi à tous ceux qui veulent profiter de contenus vidéos et jouer sur leur smartphone.

Une fiche technique quasi parfaite

Si HONOR a soigné la photo et l’écran, il a également mis le paquet sur le reste de la fiche technique. On retrouve ainsi une très généreuse configuration de 12 Go de RAM épaulée par la présence d’un puissant Snapdragon 8s Gen 3. En termes de stockage, HONOR met les petits plats dans les grands et propose une configuration unique de 512 Go. Une quantité généreuse et très rare sur le marché pour des smartphones sous la barre des 800 euros. Le HONOR 200 Pro vient par ailleurs livré avec Magic OS 8 basé sur Android 14.

Côté autonomie enfin, le HONOR 200 Pro part avec une généreuse batterie de 5 200 mAh qui permet de tenir pas moins d’une journée et demie en utilisation soutenue. Le smartphone bénéficie par ailleurs de la charge rapide 100 W en filaire et 66 W en sans fil. De quoi passer de 0 à 100 % en moins de 45 minutes.

Une offre de précommande à ne pas manquer

