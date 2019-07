George Zhao continue de distiller des informations sur la nouvelle télévision intelligente de Honor. Elle sera annoncée le 10 août et sera dotée d’un écran de 55 pouces, d’une caméra pop-up et d’un processeur dédié créé par Huawei.

Honor continue son petit teasing sur sa Smart TV, ou plutôt devrions-nous dire Smart Screen. Son PDG, George Zhao a donné quelques indications sur le produit à la Global Mobile Internet Conference (GMIC) de Guangzhou aujourd’hui.

Son processeur, sa taille d’écran, sa petite particularité en termes de caméra et également le fait qu’il y aura deux variantes, le PDG de Honor n’a pas été avare en informations.

Un processeur Honghu 818 créé par Huawei et Baidu

Pour faire fonctionner cet écran, Honor a fait appel à son grand frère Huawei pour leur créer un processeur dédié, plus précisément à la branche HiSilicon. Elle s’est associée avec Baidu, géant du web chinois, et a donc pu fabriquer le processeur Honghu 818.

Ce processeur semble dédié à ce genre de produits similaires grâce à de capacités dédiées particulièrement au décodage d’image. Ainsi, il est capable de lire des médias allant jusqu’en 8K et 30 fps ou 4K et 120 fps. La puce supporte également le HDR, le super résolution (destinée à améliorer les images en Full HD), la réduction de bruit, l’amélioration de contraste dynamique, la gestion automatique des couleurs, etc.

On le sait, cet écran ne devrait pas servir qu’à regarder la télévision, il pourrait également permettre de faire de la visio-conférence. C’est pour cela qu’il devrait y avoir une caméra sur cet écran, une caméra pop-up. À la manière de certains smartphones, un capteur photo sortira avec un petit mécanisme pour nous permettre de passer des appels vidéos ou peut-être de jouer à des jeux ou de sécuriser son Smart Screen.

L’écran devrait avoir une taille de 55 pouces, mais on ne connait pas encore sa définition, il se pourrait même qu’il y ait 2 qualités d’écran puisque ce Honor Smart Screen est déjà disponible en précommande chez JingDong, l’équivalent chinois d’Amazon, qui référence 2 versions, une standard et une high. Ces deux versions sont disponibles pour le moment en précommande pour 9 999 yuans soit environ 1 300 euros. Il s’agit certainement de prix fictif qui changera lors de l’annonce.

Annonce officielle le 10 août

On saura enfin tout sur ce produit durant la Huawei Developer Conference qui se tient du 9 au 11 août prochain. La conférence de présentation devrait se tenir plus exactement le 10 août. Ainsi, nous saurons enfin ce que cache ce voile rouge sur JD, à moins que des fuites nous permettent d’en savoir plus avant…