Honor a depuis quelques semaines officialisé son envie de s’implanter dans le marché des téléviseurs connectés. Ce qu’ils appellent leur « Smart Screen » devrait être annoncé à la Huawei Developer Conference qui se tient du 9 au 11 août prochain.

La marque Honor par le biais de son PDG, George Zhao, a officialisé il y a une semaine son arrivée sur le marché des Smart TV. Mais ils ont l’ambition de ne créer non pas un simple téléviseur connecté, mais ce qu’ils appellent un écran connecté qui pourrait offrir plus de possibilités.

Tout cela nous laissait dans l’expectative de l’annonce et rien ne disait quand nous pourrions enfin savoir ce que Honor voulait dire exactement par « Smart Screen ». Nous le saurons bien assez tôt puisque ce nouvel objet connecté sera annoncé à la Huawei Developer Conference qui se tiendra du 9 au 11 août prochain.

Tous les appareils, en un

Honor a commencé à teaser son nouvel appareil avec deux images de promotion postées sur Weibo. On a tout d’abord une image montrant un homme composé de différents objets connectés du quotidien comme une montre, un smartphone, une voiture, un téléviseur, etc.

Elle possède également un texte en chinois qui dit : « quand les téléphones mobiles ne sont plus des téléphones mobiles, les ordinateurs ne sont plus des ordinateurs, que serait un produit intelligent si on l’emmenait vers une énième puissance ? »

Une deuxième image a été postée montrant également différents « smart products » qui se rejoignent dans un écran où il y est écrit « Hello World ! »

Honor semble avoir l’ambition de remplacer certains objets du quotidien, à voir ce à quoi cet écran intelligent ressemblera vraiment et ce qu’il sera capable de réaliser. Ce qui est sur, c’est qu’on se rapproche de plus en plus de la révélation.

Précision importante : les images partagées ici sont marquées par le logo Huawei, mais c’est bien Honor qui en fait la promotion sur ses réseaux. En d’autres termes, il s’agirait bel et bien d’un produit estampillé Honor.

J-15.