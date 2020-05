HP remanie sa gamme Omen et lance deux nouvelles tours gaming survitaminées

Plus adulte et élégante, la gamme Omen profite en ce début mai d'un remaniement esthétique de très bon goût ourdi par HP. Un relooking efficace, accompagné de nouveaux produits, dont deux nouvelles tours gaming et un moniteur 27 pouces 1440p et 165 Hz.

Chez la marque Omen de HP, il y avait l’Obelisk, il y a désormais les Omen 25L et 30L : deux nouvelles tours, dont les noms renvoient tout bêtement à la contenance de leurs boîtiers, qui embarquent au choix les derniers composants d’AMD ou Intel. Attendus dès ce 5 mai outre-Atlantique, à partir de 899,99 dollars (830 euros HT) pour le 25L et 1199,99 dollars (1107 euros HT) pour le 30L, ces nouveaux ordinateurs de bureau se veulent relativement accessibles, mais ne sont pas encore disponibles au catalogue français de HP. Nous avons contacté la marque pour en savoir plus sur les tarifs et la disponibilité de ces nouveaux produits dans l’Hexagone.

Processeurs Intel Comet Lake-S ou AMD Ryzen 3000 au menu

Comme le note Tom’sHardware, la principale différence entre les Omen 25L et 30L touche à la question de la ventilation. Le premier fait l’impasse sur un ventilateur en façade et embarque un unique ventilateur arrière de 92 mm, tandis que le second se dote de deux ventilateurs : un premier de 120 mm installé en façade, et un second de 92mm logé de nouveau à l’arrière, en extraction. Les deux modèles permettent quoi qu’il en soit l’installation d’un ventirad ou d’un watercooling AIO.

Par rapport à l’Obelisk qu’ils cherchent à remplacer, les 25L et 30L sont par ailleurs surélevés de 15 mm (contre 4 mm auparavant) pour une meilleure circulation de l’air sous le boîtier.

La gamme HP Omen se paye un relooking et accueille de nouveaux produits. // Source : HP Omen

Côté composants, il faut compter sur les derniers processeurs d’AMD et Intel. Les Omen 25L et 30L proposent ainsi l’un comme l’autre jusqu’au Core i9-10900K Comet Lake-S (annoncé en fin de semaine dernière) ou un Ryzen 9 3900 dans leur version haut de gamme. Le choix est aussi laissé en matière de carte graphique, avec au maximum la GeForce RTX 2080 Ti de Nvidia ou l’AMD Radeon RX 5700XT.

Même démarche pour les options de stockage, l’alimentation et la RAM : les deux tours partagent une fiche technique commune. Il est ainsi possible d’opter pour un maximum de 64 Go de DDR4-3200 MHz signée HyperX Fury, et de choisir jusqu’à 2 To de SSD PCIe Western Digital Black (avec jusqu’à 2 To de HDD en option). L’alimentation va pour sa part jusqu’à 750W (Format ATX / certification 80 Plus Platinium) et est estampillée CoolerMaster.

HP Omen 27i : un moniteur 1440p taillé pour les joueurs

En marge des Omen 25L et 30L, HP a également dévoilé un nouvel écran proposé à 499,99 dollars (461 euros HT) aux États-Unis et sobrement baptisé Omen 27i. Ce dernier est basé sur une dalle 27 pouces et 1440p, capable de supporter une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz pour un temps de réponse estimé à 1,19 ms et une couverture à 98% de la gamme de couleurs DCI-P3.

La gamme HP Omen se paye un relooking et accueille de nouveaux produits. // Source : HP Omen

Le nouveau look appliqué à la gamme Omen s’applique aussi à cet Omen 27i, qui arbore ainsi un losange rétroéclairé à son dos : le nouveau logo Omen abandonne le masque tribal pour un style plus épuré. Dans le cas de cet écran, il permet aussi de souligner la connectique, qui fait malheureusement l’impasse sur l’USB-C. L’Omen 27i supporte en revanche les standards AMD FreeSync et Nvidia G-Sync pour un affichage fluidifié.