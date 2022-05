Huawei Watch Fit 2 : un faux air d’Apple Watch pour cette montre élégante

La Huawei Watch Fit 2 vient d'être dévoilée par Huawei. Elle propose un design proche du premier modèle, très inspirée de l'Apple Watch, mais avec un écran plus grand.

Huawei a présenté une ribambelle de nouveaux produits lors de sa présentation du 18 mai 2022 et en particulier une série de montres connectées. L’une d’elles a attiré notre attention : la Huawei Watch Fit 2.

Avec son faux air d’Apple Watch, cette montre propose une synthèse entre la partie « montre sportive » du constructeur et sa fibre « lifestyle ».

Une tripotée de coloris

La Huawei Watch Fit 2 est proposée en 7 coloris différents : gris, blanc, noir, rose, bleu, doré et argent.

Elle repose sur un écran de 1,74 pouce, avec une définition de 336 x 480 et un ppp de 336. L’amélioration par rapport à la première Watch Fit tient d’ailleurs dans cet écran, plus grand de 18,7 % et aux bordures réduites de 28,5 %. Pour rappel, l’Apple Watch Series 7, sortie fin 2021 proposait aussi un écran plus grand.

Le bracelet est détachable ce qui permet de renforcer encore le côté accessoire de mode de l’appareil. Mais attention, il est également possible, bien évidemment, de suivre son activité physique. Jusqu’à 97 sports sont compatibles. Elle peut aussi mesurer le Vo2 max et se montre capable de tirer parti de toutes les fonctionnalités de Huawei Health (suivi de cycle menstruel, du sommeil, du stress… etc.) Huawei promet jusqu’à 10 jours de batterie avec une utilisation typique.

Elle est proposées sous trois tarifs : 149 euros, 179 euros et 229 euros.

