Huawei Watch Fit 2 et Watch GT 3 Pro : les deux nouvelles montres de Huawei veulent vous faire bouger

Huawei revient avec deux montres connectées disponibles dès le 18 mai en précommande. La très complète Huawei Watch GT3 Pro et la discrète, mais non moins performante Huawei Watch Fit 2. Deux produits pensés pour les sportifs.

Annoncée en avril dernier la Huawei Watch GT 3 Pro se présente comme une montre connectée ultra haut de gamme. Désormais disponible en précommande, sa sortie est accompagnée par la Huawei Watch Fit 2. Ces deux montres connectées sont pensées pour les sportifs, elles embarquent un design élégant et quelques caractéristiques vraiment originales, essentiellement pensées pour les sportifs.

Huawei Watch GT 3 Pro : le modèle sport le plus premium

Pour cette nouvelle montre premium, Huawei a mis le paquet tant sur le fond que sur la forme. Question design, tout d’abord, le constructeur a fait le choix de ne proposer que deux modèles : le premier offre un boitier titane gris mat du plus bel effet disponible en 46 mm et le second se voit équipé d’un boîtier céramique blanc, très haut de gamme et disponible en 43 mm.

Du côté de l’affichage, si les deux montres bénéficient d’un écran AMOLED, la version Titane profite d’un écran de 1,43 pouce contre 1,32 pouce pour la version Céramique.

Pour le reste, les deux montres ont beaucoup en commun. Elles sont équipées des capteurs traditionnellement implémentés sur les montres connectées comme l’accéléromètre, le gyroscope ou encore le capteur de mesure du rythme cardiaque. Elles bénéficient également, petite particularité qui mérite d’être soulignée, d’un programme de suivi du cycle menstruel.

Elles sont également toutes deux parfaitement adaptées aux sports nautiques avec une certification IP 68 et une étanchéité 5ATM. Vous pourrez ainsi immerger votre montre jusqu’à 30 mètres sans aucun souci. Petite spécificité propre à cette nouvelle mouture : la présence d’un mode plongée qui offre un suivi en temps réel des données, notamment profondeur, temps passé sous l’eau… la montre propose également un programme d’entraînement à l’apnée pour améliorer vos capacités respiratoires sous-marines.

Et pour ceux qui préfèrent le plancher des vaches, Huawei a pensé à vous en intégrant un listing de pas moins de 300 cartes de terrains de golf, ainsi qu’une application native pour acquérir un swing digne de pros.

Côté autonomie, en revanche, il existe une petite différence :

La version titanium peut tenir jusqu’à 14 jours sur une seule charge

La version Céramique peut tenir jusqu’à 7 jours sur une seule charge

La Huawei Watch GT 3 Pro sera disponible à partir de 369,99 euros pour la version Titane et 449,99 euros pour la version Céramique dès le 18 mai prochain, à l’ouverture des précommandes.

Huawei Watch Fit 2 : légère et sportive

Succédant à la Huawei Watch Fit de première génération, la Huawei Watch Fit 2 revient avec un design fidèle à ce qui a fait le succès de sa grande sœur. À une petite différence : son écran passe de 1,64 pouce à 1,74 pouce.

Pour le reste, cette Watch Fit 2 table sur un format qui a fait son succès. Un cadran rectangulaire à bords arrondis, tout en finesse et un poids plume d’à peine 26 grammes. Personnalisable, Huawei offre à cette nouvelle version, pléthore de bracelets du plus sportif au plus élégant.

Côté performances, avec sa batterie de 292 mAh assurant jusqu’à 7 jours d’autonomie, vous aurez de quoi explorer la centaine d’activités sportives préinstallées sur cette Watch Fit 2. Offrant une résistance à l’eau 5ATM, vous pourrez également partir en session natation sans aucun souci, voire en plongée puisque la Huawei Watch Fit 2 peut descendre jusqu’à 30 mètres sans souci.

Côté capteurs, on retrouve tout ce dont une bonne montre connectée a besoin : un bon suivi du sommeil, un capteur SpO2, un capteur de mesure du rythme cardiaque, un pour la pression artérielle et un système de suivi du cycle menstruel.

La Huawei Watch Fit 2 est disponible dès maintenant en précommande au prix de 149 euros. Elle s’accompagne jusqu’au 18 juin d’une balance connectée Huawei Scale 3.

Jusqu’à 200 euros de cadeaux pendant les précommandes

Du 18 mai au 18 juin, les deux nouvelles montres de Huawei seront disponibles en précommandes. Elles bénéficieront pendant tout ce mois de cadeaux supplémentaires. Une bonne opportunité si vous envisagez de vous équiper d’une montre connectée ou si vous envisagez de changer votre ancien modèle. Pour résumer en passant par la précommande, vous pourrez bénéficier de :