Huawei Watch GT 3 Pro : une montre ultra haut de gamme spécialisée plongée et golf

La Huawei Watch GT 3 Pro tape dans le très haut du panier en matière de budget pour une montre connectée. Elle le rend bien avec des matériaux luxueux, titane ou céramique, ou encore un suivi d'activité fin sur des sports atypiques.

Huawei vient d’annoncer son Huawei Band 7 ainsi qu’une nouvelle montre connectée, la Huawei Watch GT 3 Pro, repérée par XDA. Celle-ci vient compléter par le haut l’offre de la Huawei GT 3 avec une version encore plus premium.

Le design circulaire avec sa couronne bien visible et son discret bouton situé vers le bas tente à tout prix d’imiter le look d’une montre classique. Pour le boitier, vous aurez le choix entre deux matériaux : céramique à nouveau, avec un poids de 50 grammes et un diamètre de 42,9 mm, ou du titane, avec un poids de 54 g et un diamètre de 46,6 mm.

Deux tailles d’écran et des bracelets différents

L’écran Amoled est également un peu plus grand sur le variant titane, puisqu’il mesure 1,43 pouce contre 1,32 pouce sur la version céramique.

En titane, vous aurez le choix entre un bracelet en cuir ou en caoutchouc fluoré et côté céramique, ce sera soit bracelet cuir, soit bracelet céramique.

Les deux montres partagent bien sûr l’essentiel de leur fiche technique : accéléromètre, gyroscope, capteur cardiaque, électrocardiogramme, capteur de température cutanée, GPS, NFC et Bluetooth. On peut également citer une certification IP 68 dans les deux cas ainsi qu’une protection 5ATM jusqu’à 30 mètres.

La montre est animée par HarmonyOS 2, exactement comme la Huawei Watch GT 3 ou encore la Huawei Watch GT Runner.

Autonomie, golf et plongée

Si d’apparence, les deux montres semblent donc quasiment les mêmes, il existe toutefois une différence de taille à souligner : la version titane propose une autonomie pouvant monter jusqu’à 14 jours, d’après Huawei, tandis que la version céramique monte à 7 jours au mieux.

La Huawei Watch GT 3 Pro avec le bracelet en céramique. // Source : Huawei La Huawei Watch GT 3 Pro avec le bracelet en cuir. // Source : Huawei

Si vous aviez un doute, la Huawei Watch GT 3 Pro est bien une montre destinée aux portefeuilles les mieux garnis. En témoignent les 300 cartes de terrains de golf qu’elle contient et ses aides à la posture et au swing, un niveau de précision rarement atteinte pour un seul et unique sport.

Sur la partie sportive, elle propose également des données en temps réel pour la plongée comme le suivi de votre remontée, de votre vitesse de plongée et de votre profondeur, des rappels de sécurité et des formations pour optimiser le contrôle de la respiration.

Prix de la Huawei Watch GT 3 Pro

Pour mettre la main sur ces montres, il faudra débourser 2488 yuans (357 euros avec une conversion simple) pour la version titane et 2988 (près de 430 euros) pour la version céramique. Attention toutefois, les prix pratiqués en France sont souvent plus élevés que ce que pourrait laisser entendre une conversion simple.

