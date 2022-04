Huawei Band 7 officialisé en Chine : un bracelet sobre et polyvalent

Le Huawei Band 7 vient d'être dévoilé en Chine. Voici tous les détails à son égard avec quelques nouveautés au programme comme un variant NFC.

Huawei vient de révéler deux nouveaux wearables en Chine, la Huawei Watch GT 3 Pro et le bracelet Huawei Band 7, suite du Band 6 auquel nous avions attribué un 8/10.

Au rayon des nouveautés, ne vous attendez pas à une révolution, mais davantage à une évolution somme toute assez classique. Le nouveau bracelet est plus fin que son prédécesseur (9,99 mm contre 10,99 mm auparavant) et légèrement plus léger (16g contre 18g). Le boitier est à peine plus large avec 44,35 x x26 mm contre 43 x 25,4 mm sur le Band 6.

L’écran amoled de 1,47 pouce reste inchangé et Huawei a utilisé le même matériau pour le boitier : de la fibre polymère renforcée.

L’arrivée possible du always-on

Les coloris ont tous, bien entendu, été rafraichis pour l’occasion, même si on reste dans des teintes très proches. Huawei propose du vert, du rose, du noir et du rouge.

Sur le site du constructeur, une phrase et un visuel laissent penser que contrairement au Band 6, le Band 7 serait en mesure de proposer du Always-On. Il est écrit « vous pouvez vérifier l’heure à tout moment après que l’écran soit éteint ». À voir s’il s’agit d’une pirouette sémantique ou d’un vrai mode always on, puisque le terme n’est jamais écrit tel quel sur la page de présentation du produit.

Selon les chiffres avancés par Huawei, le bracelet devrait pouvoir tenir 14 jours en utilisation normale et 10 jours en utilisation intensive, c’est-à-dire avec la luminosité au maximum, le suivi du sommeil la nuit et le suivi du rythme cardiaque activé en permanence.

Tarif et activité sportive

Côté résistance à l’eau, Huawei propose du 5ATM qui permet théoriquement, de descendre jusqu’à 50 mètres de profondeur dans un environnement calme, mais qui ne protège pas d’un jet d’eau puissant.

Le Huawei Band embarque 96 sports différents. On peut noter aussi l’arrivée d’un variant NFC, même si sans la possibilité d’installer des applications tierces, son usage semble assez limité en Europe.

Le Huawei Band 7 coûte 269 yuans, soit une quarantaine d’euros si on effectue une conversion simple. On peut tabler assez raisonnablement sur un tarif de 50 euros, puisque c’est le prix conseillé du Band 6 à l’heure où sont écrites ces lignes.

