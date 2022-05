Huawei Watch Fit 2 : vers un écran agrandi… en même temps que le prix

Huawei s'apprêterait à lancer une nouvelle version de sa Watch Fit 2. La tocante chinoise vouée aux activités sportives se doterait cette année d'un écran légèrement plus grand, mais coûterait aussi une vingtaine d'euros plus cher.

Un peu moins de deux ans après avoir commercialisé un premier modèle que nous avions plutôt apprécié, Huawei s’apprête à lancer une nouvelle montre connectée Watch Fit. Attendue prochainement, cette Huawei Watch Fit 2 reprendrait le même concept que sa prédécesseur, en offrant un cadran rectangulaire, une autonomie généreuse et des fonctionnalités principalement axées sur l’activité physique… le tout à un prix abordable. Cette année, Huawei miserait toutefois sur un écran légèrement plus grand, doublé d’une batterie forcément un peu plus importante elle aussi.

D’après les informations de WinFuture, ces quelques changements pousseraient par contre Huawei à viser un prix de départ de 150 euros pour cette nouvelle tocante — soit une vingtaine d’euros de plus que la Huawei Watch Fit première du nom.

20 euros de plus pour une montre légèrement améliorée

Dans le détail, le site allemand estime que l’écran passerait sur une diagonale de 1,74 pouce, tout en profitant d’une définition de 336 x 480 pixels. Grâce à sa batterie un peu plus costaude (292 mAh), la montre pourrait offrir jusqu’à 10 jours d’autonomie, soit peu ou prou ce que permettait la Watch Fit 1. Côté OS, Huawei miserait sur Harmony OS 2.0, dopé pour l’occasion par une une multitude de fonctionnalités, avance WinFuture.

Source : Huawei via WinFuture

Évidemment, l’activité physique et sportive est toujours en ligne de mire. La montre serait ainsi adaptée à une grosse centaine de sports différents, garderait à nouveau un œil sur votre fréquence cardiaque et sur le nombre de pas, mais aussi sur la qualité de votre sommeil et votre niveau de stress. Autre donnée importante pour une montre à vocation avant tout sportive : la saturation en oxygène du sang (SpO2) serait également prise en compte.

La Huawei Watch Fit 2 disposerait pour le reste d’une connectivité Bluetooth 5.2 et d’un récepteur GPS. Elle profiterait enfin d’une étanchéité 5ATM et pourrait se décliner, comme la Watch GT3 Pro, en versions « Active », « Classic » et « Elite », avec bracelets en plastique, en cuir ou en métal, respectivement.

