Puissantes et esthétiques : découvrez les élégantes Huawei Watch GT 3 Pro et Watch Fit 2

Que vous soyez plutôt sur un vestiaire sportif, ou une tenue de soirée, il y a forcément une Huawei Watch faite pour vous. La Watch Fit 2 est sportive, colorée et bénéficie d'un grand écran. La Watch GT 3 Pro, elle, propose un look fin et distingué, digne des montres de luxe.

Disponibles depuis le 18 mai en précommande, les Huawei Watch GT 3 et Watch Fit 2 allient performances et design épuré. Car oui, le constructeur a mis l’accent sur l’aspect de ses produits et offre un design premium, fin et élégant. Un entre-deux parfait qui plaira tant aux sportifs qu’aux citadins actifs. Les deux produits sont disponibles à la précommande jusqu’au 18 juin, à un tarif respectif à partir de 369,99 et 149,99 euros.

Huawei Watch GT 3 Pro : matériaux premium pour un look inimitable

Avec ce modèle, Huawei confirme sa volonté de proposer des montres connectées qui se rapprochent des montres luxueuses. Pour ce faire, le constructeur a été particulièrement attentif au choix des matériaux qui sont de première qualité. Cadran en titane pour la version 46 mm ou en céramique blanche pour la version 43 mm, ces deux versions annoncent la couleur : il est possible de porter une montre connectée, sans avoir l’air de porter une montre connectée.

En lieu et place du cadran mécanique, on retrouve évidemment un bel écran AMOLED de 1,43 pouce aux noirs profonds et à la justesse colorimétrique quasi parfaite. Cerise sur le gâteau, l’écran de la Huawei Watch GT 3 Pro est protégé par un verre saphir, ultra résistant, aussi bien aux chocs qu’aux rayures. L’assurance de garder longtemps votre montre aussi belle qu’au premier jour.

Pour le reste de sa fiche technique, elle promet beaucoup : jusqu’à 14 jours d’autonomie pour la version 46 mm, 7 pour la version 43 mm, mesure du sommeil, du taux de SpO2, ECG intégré (non disponible à la sortie)… Bref, tout y est pour prendre soin de sa santé. Côté sport, avec plus d’une centaine d’activités enregistrées, impossible de ne pas trouver la vôtre, que ce soit la course à pied, le vélo ou la natation. Sur la terre ferme ou dans l’eau (car la Watch GT 3 Pro est étanche 5 ATM), vous pourrez vous dépenser sans vous soucier de votre environnement sportif.

Huawei Watch Fit 2 : discrète, mais colorée

Pour tous ceux qui préfèrent avoir le choix dans les coloris et qui apprécient les cadrans légèrement plus grands, le style de la nouvelle Huawei Watch Fit 2 devrait faire mouche.

Avec un bel écran AMOLED de 1,74 pouce, la Watch Fit 2 offre une couverture de la face avant de presque 73 %. De quoi profiter confortablement de la multitude d’affichages proposés par le store Huawei. Vous êtes plutôt cadran horloger ? Affichage digital ? Œuvre d’art moderne ? Avec un inventaire quasi illimité de cadrans, votre Huawei Watch Fit 2 pourra être personnalisée à l’envi, et vous offrir un style unique.

Et si vous souhaitez pousser la personnalisation encore plus loin, trois éditions sont disponibles, chacune comptant deux cadrans.

La Active Edition propose trois cadrans mat (noir, argent et or rose) auxquels s’ajoutent des bracelets en silicone roses bleus ou noirs. Conçu pour les profils les plus actifs, le matériau du bracelet est conçu pour s’adapter à la peau et offrir un confort de port maximal, y compris pour les sessions sportives.

La Classic Edition propose deux cadrans brillants (argent et doré), et s’accompagnent de sobres et élégants bracelets en cuir lisse du plus bel effet.

La Elegant Edition enfin, reprend les cadrans précédents, mais les accompagne de bracelets en maille milanaise faits d’acier inoxydable. Une version esthétiquement très réussie qui apporte à la montre un look de soirée que vous saurez apprécier à coup sûr.

Dans le ventre de toutes ces versions confondues, on retrouve par ailleurs tout ce qui fait de ces Watch Fit 2 des montres sportives tout en élégance : 10 jours d’autonomie, 97 modes d’entraînement, un accès rapide à l’écran Huawei Assistant Today qui vous donnera les dernières informations de météo, rendez-vous ou vous permettra d’activer Cilia, l’assistant vocal made in Huawei.

La Huawei Watch Fit 2 permet enfin un suivi santé complet avec la possibilité de mesurer la SpO2, la fréquence cardiaque, la qualité de votre sommeil et votre niveau de stress.