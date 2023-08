Jabra lance des écouteurs confortables avec une réduction de bruit digne de Bose et Apple

À l'occasion de l'IFA, Jabra a dévoilé ses écouteurs Elite 10, conçus pour être confortables avec audio spatial et la meilleure réduction de bruit à ce jour chez la firme danoise.

À l’occasion du salon IFA, qui se tient cette semaine à Berlin, Jabra a présenté deux nouvelles paires d’écouteurs sans fil haut de gamme. Outre les Jabra Elite 8 Active — pensés avant tout pour une utilisation sportive — le constructeur danois a également levé le voile sur ses Jabra Elite 10.

Des écouteurs qui misent sur le confort avant tout

Si les Jabra Elite 8 Active sont davantage orientés vers un usage sportif, en extérieur, les Jabra Elite 10 s’adressent surtout aux utilisateurs qui souhaiteraient des écouteurs confortables pour la vie quotidienne. Ils embarquent ainsi un nouveau format d’embouts semi-ouverts avec des tiges plus courtes afin de limiter la pression dans le conduit auditif et d’éviter d’entendre les bruits internes de la tête. D’après Jabra, les Elite 10 seraient ainsi les écouteurs les plus confortables jamais conçus par le constructeur.

Les Jabra Elite 10 profitent par ailleurs de transducteurs plus larges, avec 10 mm de diamètre, que les Elite 8 Active. De quoi compenser le format semi-ouvert des embouts et le fait que les transducteurs sont positionnés un peu plus loin des tympans. Du côté des codecs audio Bluetooth, il faudra cependant se contenter du SBC et de l’AAC, Jabra n’ayant pas renouvelé le support du codec aptX de Qualcomm. En revanche, les écouteurs supporteront bel et bien les codecs LC3 et LC3+ du protocole Bluetooth LE Audio après mise à jour.

On va par ailleurs retrouver les contrôles à l’aide de boutons physiques, une interface particulièrement chère à la firme danoise, pionnière des écouteurs true wireless. Les écouteurs sont cependant résistants à la poussière et à l’immersion sous un mètre d’eau pendant moins de 30 minutes avec une certification IP57.

La meilleure réduction de bruit à ce jour chez Jabra

Outre le confort, c’est du côté de la réduction de bruit que les Jabra Elite 10 se distinguent grâce à six microphones assurant une réduction de bruit dite « avancée » et censée être deux fois meilleure que sur les Jabra Elite 4. Il s’agirait donc de la meilleure réduction de bruit active à ce jour pour des écouteurs Jabra, devant les Jabra Elite 7 Pro ou les Jabra Elite 85T. L’audio spatial est également de mise avec un support du Dolby Atmos, y compris avec suivi des mouvements de la tête grâce à des capteurs intégrés si vous avez un smartphone lui aussi compatible Dolby Atmos — une fonctionnalité compatible avec le streaming vidéo, Tidal, Amazon Music et Apple Music.

Enfin, comme toujours chez la marque danoise, les Jabra Elite 10 profitent également de l’appairage rapide Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair, ainsi que du Bluetooth multipoint.

Enfin, concernant l’autonomie, Jabra annonce que ses Elite 10 peuvent fonctionner avec réduction de bruit active pendant six heures consécutives. Le boîtier permet quant à lui de récupérer un total de 27 heures d’autonomie. Il est par ailleurs compatible avec la charge sans fil par induction.

Les écouteurs Jabra Elite 10 seront proposés courant septembre en noir mat, noir brillant, cacao, noir titane et crème. Ils seront affichés au prix de 249,99 euros

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.