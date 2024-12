Jaguar montre à quoi ressemblera sa future voiture électrique avec 770 km d’autonomie

Sous le feu des projecteurs (et des critiques) depuis la présentation de sa nouvelle identité, Jaguar lève désormais le voile sur un étonnant concept. Baptisé Type 00, celui-ci annonce une future voiture électrique afin de rivaliser avec la Porsche Taycan, entre autres.

Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur Jaguar. Si la firme a bâti sa réputation sur des sportives iconiques comme la Type E ou la XJ220, elle va devoir se conformer aux exigences de l’Union européenne. C’est ainsi qu’en début d’année, elle avait annoncé l’arrêt de sa gamme actuelle pour devenir 100 % électrique.

Crédit : Jaguar

Un nouveau concept déroutant

Mais la marque britannique, au cœur d’une tempête médiatique à cause de sa nouvelle identité, est allée un peu vite en besogne. À tel point qu’elle ne propose actuellement plus aucune voiture neuve à la vente dans son catalogue. Cela ne devrait heureusement pas durer très longtemps, car de nouveaux modèles arriveront très bientôt. Et l’un d’eux fait déjà beaucoup parler de lui. Et pour cause, Jaguar vient de lever le voile sur le premier concept-car de sa nouvelle ère, qui annonce une inédite berline électrique.

Si quelques photos avaient déjà été dévoilées en amont de la révélation, voilà que le constructeur présente enfin officiellement sa nouvelle création, connue sous le nom de Type 00. Une appellation qui sonne comme un hommage à l’iconique Type E, tout en appuyant sur le fait qu’il s’agisse d’une auto zéro-émission (à l’échappement). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le slogan Copy Nothing prend ici tout son sens, car cette nouvelle berline ne ressemble à rien de ce que l’on connaît déjà.

Pour l’heure, les dimensions n’ont pas encore été annoncés dans le communiqué publié par la marque, mais elles devraient être plutôt généreuses. Une chose est sûre, la voiture adopte des proportions « brutales », comme l’indique la marque, afin de s’affranchir des codes des Jaguar d’antan. Il est vrai que le véhicule que nous avons en face de nous, et qui a été officiellement dévoilé à Miami adopte une silhouette particulièrement massive. À l’opposé des sportives légères auxquelles la marque nous avait habitués jusqu’à présent.

Crédit : Jaguar

Cependant, le concept dégage tout de même un certain dynamisme, avec sa ligne de toit très inclinée et ses immenses jantes de 23 pouces. À l’avant, le style est particulièrement clivant et audacieux, avec cette grande calandre pleine carrée, sur laquelle figure le nouveau logo de la marque en toutes lettres. Celle-ci est entourée de feux à LED très fins, tandis que le faciès est très droit, presque vertical. Ce qui devrait pénaliser le Cx (coefficient de traînée), à moins que les designers ne le retravaillent sur la version de série.

Une grande autonomie

La partie arrière est sans doute celle qui aura le plus interpellé les internautes, avec son design que certains comparent à une grille d’aération, tandis qu’elle fait l’impasse sur la lunette arrière comme sur la Polestar 4. Les traits sont particulièrement épurés, et les ailes sont très musclées. Le concept se décline en deux couleurs, mais rien ne dit que celles-ci se retrouveront sur la version de série. Même si on l’espère. En ce qui concerne l’habitacle, celui-ci vaut aussi le coup d’œil avec ses deux immenses écrans flottants escamotables.

Crédit : Jaguar

L’un deux joue le rôle de combiné d’instrumentation, quand l’autre devrait sans doute intégrer le système d’infodivertissement. Dans l’ensemble, le poste de conduite pourrait se rapprocher de ce que nous devrions retrouver sur le modèle de série. Ce sera sans doute le cas de certains matériaux, Jaguar ayant ici utilisé de la pierre ainsi que du laiton et du tissu. Mais nous en saurons plus au cours des prochains mois. Le constructeur ne se montre pas non plus très bavard sur la fiche technique de son concept électrique.

Crédit : Jaguar

Tout juste sait-on que la version de série, qui sera révélée à la fin de l’année prochaine visera une autonomie de 770 kilomètres selon le cycle WLTP. Seulement 15 minutes de charge seront nécessaires pour récupérer 321 kilomètres (soit le 10 à 50 %), ce qui n’est pas révolutionnaire.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mais pas un mot sur la puissance que la berline, qui pourrait notamment rivaliser avec la Porsche Taycan, pourrait encaisser. On ne connaît pas non plus les performances ni la capacité de la batterie à l’heure actuelle.

Mais une chose est sûre, elle sera produite au Royaume-Uni et dévoilée en fin d’année 2025. Elle prendra la forme d’un coupé GT quatre portes.