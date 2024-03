Jaguar va mettre fin aux moteurs thermiques et se lance à fond sur la voiture 100 % électrique

Jaguar accélère dans son virage vers l'électrique. La marque vient d'annoncer que l'ensemble de sa gamme actuelle allait être arrêtée en juin 2024, afin de faire place aux voitures électriques qui arriveront dès 2025. En commençant par une grande berline, aussi puissante que coûteuse.

Si Jaguar a construit son image sur ses moteurs thermiques aussi puissants que mélodieux, la marque anglaise, propriété de l’indien Tata, suit le mouvement général (porté par l’interdiction de la vente de voitures thermiques et hybrides en Europe en 2035) en passant à une gamme 100 % électrique.

Si la gamme actuelle dispose déjà d’une voiture électrique sous la forme du SUV I-Pace, Jaguar compte bien passer à la vitesse supérieure. Le média américain Road & Track a pu échanger avec un responsable de la marque, qui a dévoilé le programme des prochains mois.

La gamme actuelle vit ses derniers jours

C’est Joe Eberhardt, le PDG de la région Amérique du Nord, qui s’est prêté à l’exercice, et a annoncé du lourd : la production de toute la gamme thermique actuelle, composée de cinq modèles (deux SUV, E-Pace et F-Pace, deux berlines, XE et XF, un coupé, F-Type) va être arrêtée en juin 2024.

Seul l’I-Pace, l’unique voiture électrique du catalogue, va continuer d’être produite jusqu’en 2025 – la voiture est fabriquée sous contrat par Magna Steyr en Autriche, ce qui doit expliquer ce décalage. La marque se veut rassurante pour les clients et les commerciaux : les stocks seront suffisants pour les prochains mois.

On repart de zéro

C’est en 2025 que la « nouvelle ère » de Jaguar débutera réellement, avec une voiture électrique totalement inédite. Il s’agira d’une grande berline typée GT, dont on ne sait pas encore grand chose. La marque n’a communiqué que quelques chiffres, assez élitistes : une autonomie de 700 km et un tarif débutant à 100 000 livres sterling (environ 117 000 euros).

La plateforme sera également nouvelle, ne reprenant rien de celle de l’I-Pace (pourtant dédiée à l’électrique). Deux autres modèles rejoindront la berline ultérieurement, dont on ne sait absolument rien. Probablement un SUV, peut-être un coupé ? Il faudra attendre encore un peu.

Une stratégie globale

Le groupe JLR, auquel appartient Jaguar, comme les marques Discovery, Range Rover et Defender (auparavant regroupées sous Land Rover), a investi massivement dans l’électrification de sa gamme. 15 milliards de livres sterling (plus de 17,5 milliards d’euros) ont ainsi été dédiés à totalement transformer l’entreprise.

Les premiers résultats auraient pu être visibles plus tôt, puisque Jaguar avait manifestement terminé le développement d’une grande berline 100 % électrique en 2021 avant d’être tuée dans l’œuf à la dernière minute. L’aventure débutera donc avec un Range Rover électrique fin 2024, avant la nouvelle gamme Jaguar dont on parlait plus haut.