Live Flex : JBL lance ses concurrents des AirPods 3, mais avec réduction de bruit active

JBL a présenté ses Live Flex, des écouteurs sans fil sans embouts en silicone, mais avec réduction de bruit active et Bluetooth multipoint.

Si la majorité des écouteurs sans fil disponibles sur le marché proposent désormais un format intra-auriculaires, avec des embouts en silicone qui viennent s’insérer dans ou à l’entrée du conduit auditif, certains utilisateurs ne sont pas à l’aise avec ce design pour le moins intrusif. Seulement, en face des AirPods 3 ou des Nothing ear (Stick), rares sont les constructeurs à proposer des écouteurs au format ouvert et à la qualité sonore convenable. Sans même parler des limites portées à l’isolation sonore.

Pourtant, c’est bien le pari que s’est fixé JBL avec ses nouveaux JBL Live Flex, annoncés ce mardi. Comme les écouteurs de Nothing ou d’Apple, il s’agit d’écouteurs au format « open-fit », sans embouts en silicone, qui viennent donc se positionner à l’entrée du canal auriculaire sans y entrer. Cependant, contrairement aux AirPods 3 ou aux ear (Stick) — et à la manière des Samsung Galaxy Buds Live ou des Huawei FreeBuds 4 — les écouteurs de JBL proposent une réduction de bruit active.

Des écouteurs compatibles Bluetooth multipoint

JBL annonce en effet une fonction « True Adaptive Noise Cancellation » capable, selon le constructeur américain, d’ajuster automatiquement le niveau de réduction de bruit entre 17 filtres intégrés en fonction des bruits alentour. Pour ce faire, les JBL Live Flex sont équipés de dix microphones — trois par écouteurs — chargés aussi bien d’analyser les bruits ambiants que de capter la voix durant les appels téléphoniques grâce à la formation de faisceaux.

Les JBL Live Flex sont par ailleurs dotés de larges transducteurs de 12 mm de diamètre. Si le constructeur ne communique pas sur les codecs audio Bluetooth compatibles, on peut sans peine imaginer que les Live Flex ne proposent que le support de l’AAC et du SBC, comme c’est généralement le cas chez JBL. Les écouteurs true wireless sont cependant compatibles avec le Bluetooth 5.3 et JBL indique qu’ils profiteront, grâce à une mise à jour ultérieure, du Bluetooth LE Audio. Fait suffisamment rare pour le souligner, à l’instar des JBL Tour Pro 2, les JBL Live Flex sont compatibles Bluetooth multipoint et peuvent donc être utilisés en même temps avec un PC et un smartphone.

De l’audio spatial depuis n’importe quelle source

Les JBL Live Flex profitent également d’une fonction d’audio spatial, baptisée « JBL Spatial Sound », annoncée comme fonctionnelle depuis n’importe quelle source audio.

Concernant l’autonomie, JBL annonce que ses Live Flex peuvent fonctionner pendant 6 heures avec réduction de bruit (30 heures avec le boîtier) ou 8 heures d’autonomie sans ANC (40 heures avec le boîtier). Le boîtier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi et certifié IPX2 contre les éclaboussures — IP54 pour les écouteurs en eux-mêmes.

Les JBL Live Flex seront disponibles dans le courant du mois de février en France en quatre coloris : noir, bleu, argent ou rose. Ils seront proposés au prix de 149 euros.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.