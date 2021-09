Lenovo Smart Wireless Earbuds : des écouteurs True Wireless pour votre PC et votre smartphone

Lenovo lance ses écouteurs True Wireless Smart Wireless Earbuds. Objectif : vous permettre de rester connecté à votre PC et votre smartphone.

Quelle marque n’a pas encore lancé ses écouteurs Bluetooth ? Spécialistes du smartphone, de l’audio ou de la tech en général, toutes les marques semblent s’intéresser à ce marché de plus en plus juteux. À la fois présent sur le marché du PC et du smartphone, grâce à Motorola, Lenovo se lance sous sa propre marque avec ses premiers Smart Wireless Earbuds.

Annulation de bruit et multipoints

Sur le papier, ces écouteurs font tout ce que l’on demande d’un produit moderne. Lenovo met en avant la possibilité de se synchroniser en Bluetooth 5 avec Windows et Android en un clic. Ils proposent une annulation de bruit grâce à l’intégration de pas moins de 6 micros, soit trois sur chaque écouteur. L’autonomie promise va de 4,5 à 5,4 heures avec l’annulation de bruit active, et de 3,6 à 7 heures sans l’annulation de bruit. Évidemment, il est possible de charger les écouteurs par le boitier qui offre 25 heures d’autonomie.

En plus d’une recharge du boitier par USB-C, il sera aussi possible de passer par une recharge sans fil Qi. Enfin, les écouteurs bénéficient d’une certification IPX4 pour résister à la pluie et à la sueur.

Les écouteurs Lenovo Smart Wireless Earbuds seront proposés à partir du 3e trimestre de l’année 2021 aux États-Unis. Le tarif annoncé est de 99 dollars. Ils devront donc notamment se frotter aux excellents écouteurs Nothing Ear 1 lancés à 99 euros.