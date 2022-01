Cette lampe de streaming veut vous rendre encore plus beau

Pour compléter sa gamme à destination des streamers et créateurs de contenus vidéo, Logitech For Creators lance une lumière facile à installer et à utiliser. La Litra Glow propose une lumière ajustable selon vos besoins. Un produit qui s’adapte parfaitement à tous les environnements pour vous rendre encore plus resplendissant à l’écran.

Logitech continue de développer sa gamme « For Creators » dédiée aux créateurs de contenus et autres streamers. Si jusque-là, la marque suisse avait surtout passé sous le nom « Logitech For Creators » des produits préexistants (micro Blue, caméra Mevo Start, Streamlabs, etc.), ce mardi, elle a officialisé l’arrivée du tout premier de la gamme, la lampe Litra Glow.

Il s’agit là d’une lampe pour finaliser le setup parfait de la vidéo en direct. « Il est important d’avoir un produit qui permette d’avoir une apparence plaisante à l’écran, pour que l’ensemble fasse plus professionnel dans le rendu », explique-t-on du côté de Logitech. Il faut dire que la marque est leader sur le marché des webcams et de la capture vidéo, mais il manquait jusque-là la lumière pour compléter la panoplie du parfait streamer en direct ou en enregistrement.

Un produit compact et facile à installer

Née de la collaboration avec la startup Litra, spécialiste de l’éclairage professionnel récemment rachetée par Logitech, la Litra Glow se compose d’un module lumineux carré et compact de 9 cm de côté, ainsi que d’une lumière embarquée de 250 lumens. Le tout est vissé sur un pied ajustable par cran en hauteur qui peut s’adapter à n’importe quel écran grâce à son large support.

La lampe Litra Glow // Source : FRANDROID – Anthony WONNER La Litra Glow se branche via le port USB-C // Source : FRANDROID – Anthony WONNER Vous pouvez dévisser le bras pour fixer la lampe sur un autre pied ou un autre appareil // Source : FRANDROID – Anthony WONNER

La tête du produit peut s’incliner et pivoter sur elle-même à quasiment 360°, histoire d’être toujours bien orientée vers l’utilisateur. Si vous ne voulez pas profiter du pied et disposer d’un autre support, il suffit de dévisser la lampe et de la fixer ailleurs. Pour l’utiliser, il faut en revanche l’alimenter via le câble USB-USB C fourni sur votre PC ou bien même un iPad en USB C-USB C. Car la Litra Glow ne contient aucune batterie interne et elle ne peut donc pas être utilisée seule sans être alimentée par une source externe. Cela pourra s’avérer problématique pour ceux qui cherchaient un produit nomade pour des streamings en mouvement et en extérieur. Mais sur un setup de bureau, c’est finalement assez passe-partout.

Au dos, on trouve cinq boutons tactiles. Au centre, celui-ci permet d’allumer ou éteindre la lampe. De chaque côté, on trouve un bouton graduel pour régler l’intensité de au palier près (+/— ) et un autre pour choisir la température de couleur. C’est assez facile d’accès et d’utilisation, même une fois la Litra Glow fixée à l’écran.

Une fois installée, vous pouvez configurer la lumière dans le logiciel G Hub de Logitech, au même titre que les webcams ou les claviers et souris (sauf MX Keys). Cela permettra d’ajuster parfaitement la lumière voulue, d’en avoir au préalable un aperçu à travers la webcam Logitech associée avant de valider. Et vous pouvez même prérégler un éclairage en fonction de votre activité (streaming, enregistrement vidéo, de jour ou de nuit, etc.) et définir ainsi 5 profils. Si vous utilisez un clavier Logitech, vous pourrez même configurer des fonctions personnalisées depuis le logiciel ou des paramètres grâce à des combinaisons de touches. Pour ceux qui sont tout équipés en produits Logitech, c’est la fluidité de l’expérience qui va se faire ressentir.

Mais avec le système plug’n’play de la Litra Glow, il est aussi possible de l’utiliser immédiatement en la branchant simplement à votre PC ou à votre écran, et en l’allumant. À noter qu’il est possible d’utiliser la Litra Glow avec un smartphone une tablette, un iPad Pro ou iPad Air par exemple (et même un iPad mini) doté d’un port USB-C. Vous n’aurez tout simplement pas accès à une quelconque application G Hub équivalente pour paramétrer.

Un éclairage diffus qui s’ajuste parfaitement

Côté éclairage, la Litra Glow propose de régler l’intensité comme la température au niveau réellement souhaité grâce aux boutons graduels au dos. Ce ne sont pas des paliers, mais vraiment de la variation +/— très légère, sur un large spectre. Litra a intégré sa technologie Truesoft qui donne une lumière douce pour les yeux, même si la lampe se retrouve face à vous de manière assez proche et avec une intensité élevée. Vous ne serez jamais ébloui ni gêné grâce au diffuseur qui recouvre la face lumineuse.

Autre avantage de cette lumière diffuse, la carnation est bien mieux mise en valeur, que vous ayez une peau très claire ou plus matte. Aucun élément n’apparaît surexposé en vidéo et le rendu est assez agréable à l’œil. Cela sera notamment très utile pour ceux qui aiment s’enregistrer lors de sessions nocturnes.

Ce qui est appréciable avec la Litra Glow, c’est la qualité lumineuse qui permet de s’adapter à tous les environnements et toutes les configurations, mais aussi à tous les utilisateurs. Le rendu à l’image est réellement flatteur, même sans passer par les réglages pointus du logiciel. Le fait de pouvoir dévisser le pied pour poser la lumière sur un autre support et encore mieux la caler est appréciable (dans la photo ci-dessous, nous avons échangé les pieds de la webcam et de la Litra Glow pour tout bien positionner pour une séance de streaming).

Certes, elle s’adresse avant tout aux streamers et aux créateurs de contenus avant tout. Mais, à l’ère du télétravail et des visioconférences à gogo, c’est aussi très agréable tout simplement d’avoir une bonne tête en réunion vidéo face à votre boss le matin. Et la qualité de la lumière naturelle sur le visage fait que personne ne se rend compte que vous avez allumé votre lumière pour un simple appel vidéo…

Prix et disponibilité de la Litra Glow

La Litra Glow de Logitech for Creators sera disponible le 26 janvier au prix de 69 euros sur le site de Logitech et sur Amazon.