Logitech G Pro X 2 Lightspeed : un nom super long, mais Logitech renouvelle le meilleur casque du marché

Logitech présente la 2e génération de son casque audio gaming pour PC. Le Logitech G Pro X 2 Lightspeed promet de corriger quelques défauts de son ainé.

On ne compte plus les membres de la rédaction qui ont un Logitech G Pro X sur la tête lors des réunions en ligne. Il faut dire que ce casque sans fil haut de gamme est l’une des références du marché depuis son lancement. Après 3 ans et bons loyaux service, le casque a le droit à un successeur tout simplement nommé Logitech G Pro X 2 Lightspeed.

Du Bluetooth, une meilleure portée et plus d’autonomie

Dans les grandes lignes, Logitech ne modifie pas le design d’un casque déjà réputé excellent. La marque ajoute une charnière rotative au niveau des oreillettes interchangeables pour permettre de le porter plus facilement autour du cou. Sous les coussinets, Logitech fait l’éloge de ses nouveaux transducteurs audio en graphène qu’il faudra éprouver pour réellement juger. Ces changements permettent aussi à Logitech de réduire légèrement le poids de son casque de 25 grammes (345 grammes).

Sur le papier, on peut toutefois identifier des changements plus significatifs, en attendant le test. Tout d’abord, la marque ajoute une connectivité Bluetooth aux connexions sans fil Lightspeed (la technologie 2,5 GHz de Logitech) et jack 3,5 mm. Vous pourrez donc connecter ce casque à tout type d’appareils mobiles ou votre Nintendo Switch sans trop d’encombres. Attention, contrairement à certains casques comme celui de Xbox, le Logitech G Pro X 2 Lightspeed ne gère pas les deux connexions en simultané. Vous ne pourrez pas participer à un appel téléphonique tout en continuant d’écouter le son de votre jeu par exemple.

Surtout, Logitech promet d’avoir travaillé sa connexion sans-fil pour doubler la portée et atteindre 30 mètres. Cette évolution technologique s’accompagne d’une meilleure autonomie promise à 50 heures sur une seule charge.

Un prix piquant

Le casque Logitech G Pro X 2 Lightspeed est disponibles dès maintenant à partir de 269 euros. Un prix qui fait assez mal en comparaison de la première génération. Cette dernière avait certes été lancée à 229 euros, une différence de 40 euros peut s’expliquer compte tenu de l’évolution du contexte économique en 3 ans, mais surtout elle faisait l’objet de promotion régulièrement.

On peut trouver la première génération du casque Logitech G Pro X à 128 euros en version sans fil sur Amazon.fr. C’est la moitié du prix demandé par Logitech pour sa seconde génération. Aïe.

