Noté 9/10, l’excellent casque sans fil Logitech G PRO X 2 Lightspeed est enfin en promotion

Pour vous immerger complètement dans vos jeux vidéo préférés, discuter avec vos mates ou exprimer tout votre amour envers vos adversaires, vous pouvez profiter du confort du Logitech G PRO X 2 Lightspeed en ce moment à -26 % chez Fnac.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le Logitech G Pro X 2 est un casque sans-fil haut de gamme, qui succède tout naturellement au G Pro X premier du nom. Il reprend une formule gagnante en l’amĂ©liorant sur des points clĂ©s, comme les oreillettes pivotantes ou encore un poids qui s’allège un tout petit peu. En parlant d’allĂ©ger, le prix baisse de 70 euros aujourd’hui.

Les points forts du Logitech G PRO X 2 Lightspeed

Plus de 60h d’autonomie en pratique, une folie !

Triple connectivitĂ© grâce au dongle Ă©quipĂ© d’un port jack

Un son juste et Ă©quilibrĂ©, qui ne fait pas dans l’excès

Depuis sa sortie, le Logitech G PRO X 2 Lightspeed est vendu 269 euros. Retrouvez-le exceptionnellement chez la Fnac en ce moment pour 199,99 euros. On le trouve au mĂŞme prix sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Logitech G PRO X 2 Lightspeed. Le tableau s’actualise automatiquement.

Du velours pour les oreilles de gamer

Si vous jouez souvent en ligne, notamment Ă des jeux compĂ©titifs, vous savez qu’il est primordial de communiquer avec vos Ă©quipiers pour avancer. Que ce soit dans de gros jeux en ligne comme Valorant ou des titres plus chill comme le rĂ©cent et très drĂ´le Dale & Dawson Stationery Supplies, il faut bien entendre et surtout bien se faire entendre. Avec le casque Logitech G PRO X 2 Lightspeed et son micro amovible, vous allez pouvoir faire les deux dans des conditions de roi (ou de reine).

En reprenant le design du premier G PRO X Lightspeed, Logitech ne prend pas trop de risque et quelque part, c’est tant mieux, car la formule Ă©tait quasi-parfaite. Vous retrouvez un arceau mĂ©tallique recouvert de mousse et de similicuir surpiquĂ©. Il a une grande amplitude de rĂ©glage pour s’adapter Ă toutes les morphologies et pèse moins lourd sur la tĂŞte : 345 g contre 370 g pour la première version.

Vous profitez d’oreillettes pouvant pivoter Ă 90°, grosse nouveautĂ© de cette mouture, pour porter le casque autour du cou sans mal, ou le mettre Ă plat sur le bureau.

Une personnalisation poussée avec G Hub

Bien sĂ»r pour discuter avec le casque, il faut un micro : celui du G PRO X 2 Lightspeed est une tige souple amovible que vous pouvez retirer quand bon vous semble. Si vous n’en avez pas besoin et qu’il vous gĂŞne dans votre champ de vision, il suffit de retirer la prise jack et de remettre le petit cache en caoutchouc pour que la poussière ne s’infiltre pas.

D’ailleurs, autre nouveautĂ© et pas des moindres sur ce modèle : le casque propose une triple connectivitĂ©, avec son dongle USB Ă©quipĂ© d’un port jack pour brancher une autre source. Par exemple, vous pouvez relier votre casque Ă votre manette PS5 et brancher votre smartphone ou tablette avec une prise jack pour Ă©couter de la musique par-dessus.

Le casque se règle dans tous les sens avec le logiciel G Hub sur le PC. Égaliseur, acoustique, son Surround, micro, effets : c’est super complet, mais ça demande d’y passer un peu de temps pour trouver les rĂ©glages qui vous conviennent.

Pour dĂ©couvrir plus de dĂ©tails sur le Logitech G PRO X 2 Lightspeed, n’hĂ©sitez pas Ă jeter un Ĺ“il sur le test complet disponible sur le site.

Pour trouver le casque gaming qui vous convient, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs casques PC du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.