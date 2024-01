Test Logitech G Yeti Studio : l’alternative convaincante au Shure SM7B

Parallèlement au lancement de ses nouveaux modèles, Logitech a décidé d’intégrer définitivement son microphone haut de gamme Blue Sona au reste de la gamme. Un nouveau nom, pour un produit parfaitement identique et que nous allons donc pouvoir découvrir dans ce test complet du Logitech G Yeti Studio.

Le microphone Logitech G Yeti Studio prend la place de l’excellent Blue Sona, sans vraiment le remplacer puisqu’il s’agit purement et simplement du même microphone. Ce modèle XLR haut de gamme se destine avant tout aux podcasts, aux streamers ou aux voix off. Il se positionne comme une sérieuse alternative au Shure SM7dB, avec comme principal avantage d’être moins onéreux que ce dernier.

Disposant lui aussi d’un préamplificateur intégré, le Yeti Studio est donc assez peu exigeant en termes d’interface audio. Comparativement à son concurrent principal, il propose un diagramme de captation plus resserré, qui devrait l’aider à supprimer les bruits parasites. En cela, il devrait également se montrer un peu moins flexible sur ses utilisations et sur son positionnement.

Ce nouveau microphone est proposé au prix conseillé de 350 euros. Un tarif qui reste élevé, mais surtout bien inférieur aux presque 600 euros demandés par Shure pour s’offrir le SM7dB, et 500€ pour le SM7B.

Un microphone solide, un design convaincant

Si vous connaissez le Blue Sona, vous ne serez pas dépaysés. Le microphone en lui-même arbore un corps très carré, mais adouci par quelques courbes qui lui donnent un aspect résolument moderne. Modèle haut de gamme oblige, le Yeti Studio est entièrement construit en métal, noir sur notre modèle de test. Quelques discrets inserts en plastique sont présents, toutefois, sur des parties non essentielles du microphone.

Comme la concurrence, Logitech joue la carte de la symétrie, avec un microphone parfaitement divisé en deux. On retrouve d’un côté le corps du microphone, et de l’autre l’imposante bonnette amovible, qui abrite la capsule. La connectique XLR s’intègre quant à elle parfaitement sur le côté du microphone, avec un léger renfoncement qui laisse un peu d’espace pour les connecteurs les plus imposants.

Sous la bonnette, l’imposante capsule est abritée sous une cloche en métal ajourée. La bonnette est quant à elle aimantée et peut ainsi être retirée très simplement. Finalement, si on lui enlève cette protection, ainsi que la grille métallique, le microphone en lui-même n’est pas si imposant. Enfin, et comme avec le Blue Sona, la marque suisse livre le Yeti Studio avec une seconde bonnette d’un rouge très vif, pour égayer un peu le champ visuel.

À l’arrière, un discret logo Logitech est présent sur une petite plaque aimantée. Cette dernière abrite en réalité deux sélecteurs, comparables à ceux que l’on retrouve chez Shure. Ils permettent respectivement d’activer un filtre de coupure des basses fréquences et un second qui vient ajouter une emphase sur le milieu du spectre. L’ensemble est parfaitement intégré et permet de ne pas entacher le design du microphone, d’autant que ces réglages n’ont pas forcément vocation à être modifiés régulièrement.

Le Yeti Studio est livré sans pied de bureau, mais prémonté avec un support compatible avec les traditionnels bras pour microphone. Ce dernier est doublement articulé, avec une première molette de réglage présente sur le côté du microphone. Le support, tout en métal lui aussi, laisse ensuite une rotation libre, même après avoir été verrouillé sur le pas de vis. Un ajout particulièrement appréciable qui facilite les manipulations au quotidien.

En plus d’être réussi visuellement, le Yeti Studio se révèle être un microphone très agréable à utiliser au quotidien. Si on peut lui reprocher son support relativement imposant, il facilite le positionnement du microphone qui est, on le verra plus loin, assez important sur ce modèle.

Une captation de qualité

Convainquant par sa construction, le Yeti Studio l’est également par ses performances. Le microphone est équipé d’une capsule à double diaphragme, censée atténuer les perturbations. Celle-ci est montée sur un support antichoc interne qui parvient effectivement à éliminer quasi totalement les bruits de manipulation ou les chocs. Il est alors possible de déplacer le microphone sans aucun impact sur l’enregistrement.

Contrairement au Shure SM7dB, le Yeti Studio propose un diagramme directionnel supercardioïde, donc plus étroit. Cela lui permet de se concentrer plus efficacement sur la voix et d’éliminer un peu plus les bruits environnants. En contrepartie, il se montre aussi un peu plus contraignant quant à son orientation vis-à-vis de la bouche. Rien de rédhibitoire cependant puisque cela n’est pas réellement handicapant au quotidien.

Autre point important : le Yeti Studio est intègre un préamplificateur qui lui procure un gain supplémentaire de +25 dB (via alimentation fantôme 48 V). Il se montre ainsi un peu moins exigeant avec l’interface audio qui l’accueille. Pour simplifier, et comme pour le Shure SM7dB, il est virtuellement « compatible » avec toutes les interfaces audio du marché.

🎙️Enregistrement brut

🎙️Presence boost

🎙️Bass cut off

La captation de la voix est très convaincante et, si elle se montre moins chaleureuse que chez Shure, elle ne souffre d’aucun défaut particulier. La capsule se montre d’ailleurs peu sensible aux souffles et plosives, et facilite en cela son positionnement. En somme, le Yeti Studio propose des performances très convaincantes et parfaitement adaptées à la captation de la voix pour un podcast ou le streaming.

🎙️Frappes sur clavier en fond

🎙️Microphone éloigné, gain interface ajusté

S’il parvient à capter légèrement les frappes sur un clavier mécanique installé sur le bureau, le volume est relativement limité et n’impacte pas réellement l’enregistrement. En revanche, sa directivité plus importante permet de l’éloigner de la bouche en restreignant la résonance de la pièce. Sur ce point, il fait mieux que le Shure SM7dB.

Prix et disponibilité du microphone Logitech G Yeti Studio

Le microphone Logitech G Yeti Studio est disponible au prix conseillé de 350 euros.