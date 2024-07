Test Logitech Keys-To-Go 2 : le clavier de voyage par excellence

Parce qu’il n’est pas toujours possible d’adjoindre son clavier préféré à sa tablette en déplacement, Logitech a dévoilé le Keys-To-Go 2, un modèle Bluetooth ultracompact destiné aux appareils mobiles. Avec son design et ses touches revues, on tient peut-être ici le meilleur clavier de voyage du moment.

Le clavier Bluetooth Logitech Keys-To-Go 2 est un modèle particulièrement compact et taillé pour les voyages. Il offre un juste milieu entre compacité et expérience de frappe, grâce à l’utilisation de véritables touches physiques avec des mécanismes en ciseaux.

Avec son format vraiment mini, il trouvera sans mal sa place dans un sac à dos, voire dans un sac à main. Doté d’une connectivité Bluetooth tripoint, il s’accommodera sans mal aux tablettes, PC portables ou smartphones tout en offrant une bonne expérience de frappe en tout lieu.

Ce nouveau modèle est proposé au prix conseillé de 80 euros. Il intègre un rabat de protection qui le protègera au quotidien et se contente de deux piles boutons qui lui offriront jusqu’à trois ans d’autonomie.

Un clavier vraiment nomade

Une fois sorti de sa boite déjà très compacte, le clavier Logitech Keys-To-Go 2 impressionne effectivement par son format. Le clavier s’articule autour d’un châssis en plastique recyclé (36 %) de 25 cm de large, pour 10,5 cm de profondeur. Avec son format 60 %, il est ainsi plus étroit d’environ 4 cm, si on le compare à un clavier standard. Surtout, c’est son épaisseur qui surprend, puisqu’il ne dépasse pas les 9 mm, au plus haut, sur la partie arrière, rabat compris.

Forcément, sa coque en plastique le rend particulièrement léger, lui permettant alors de faire totalement oublier une fois chargé dans un sac à dos. Notre exemple de test arbore une robe gris foncé (graphite), avec des touches légèrement plus claires. Le Keys-To-Go se décline également en blanc (gris pâle) et lilas.

Le châssis rigide est recouvert, sur son envers, d’un revêtement en plastique souple qui se prolonge pour format la protection rabattable. Si vous avez déjà eu entre les mains un Smart Cover ou un Smart Keyboard d’Apple, il s’agit tout simplement du même type de revêtement. Ce choix donne un aspect relativement prémium au clavier, mais laisse craindre le pire en termes de durabilité. D’autant plus pour un appareil amené à être transporté et malmené dans un sac à dos.

Ce rabat a pour principale raison d’être de protéger le clavier durant le transport. Il est d’ailleurs maintenu en place avec de légers aimants. Rabattu sous le clavier, il le surélève légèrement, tout en conservant son aspect très compact. Enfin, cette protection peut également être laissée à plat, afin d’offrir une surface plane pour y installer une tablette ou un smartphone.

En dehors de sa rangée de touches de fonction sur laquelle nous reviendrons plus loin, le Keys-To-Go 2 ne dispose d’aucun appendice supplémentaire, si ce n’est son discret commutateur d’alimentation positionné à l’arrière. Les touches, très fines, ne profitent pas non plus d’un éclairage intégré, qui aurait de toute façon un impact néfaste sur l’autonomie. Sur notre modèle de test, ces dernières profitent d’une double impression, avec à la fois les symboles AZERTY standards et Mac.

Une autonomie record, avec des piles

Logitech abandonne ici la batterie intégrée à son précédent Keys-To-Go, pour la remplacer par deux piles boutons (CR2032). On passe alors à une autonomie annoncée de 3 ans. Une valeur que nous ne pouvons malheureusement pas vérifier, mais on se contenterait déjà très bien d’une seule année… L’accès aux piles est d’ailleurs étonnant, puisqu’il faudra retirer deux vis Torx sur la partie arrière du clavier, pour pouvoir en extraire la cassette dédiée à ces dernières.

Le Keys-To-Go 2 est un clavier Bluetooth, et uniquement Bluetooth. S’il peut se connecter jusqu’à trois appareils distincts, tout en basculant aisément entre ces derniers à l’aide des touches dédiées, n’espérez pas pouvoir l’utiliser en filaire. Ce modèle ne dispose d’aucune connectique physique.

Une expérience de frappe convaincante

Avec une telle finesse, la marque suisse a du faire des choix en ce qui concerne l’expérience de frappe proposée sur le Keys-To-Go 2. En dehors de la compacité et du rapprochement des touches qui demandent un peu de pratique pour s’y accommoder, la marque a fait le choix d’équiper son clavier de vraies touches à mécanisme en ciseaux.

Si la course n’est que de seulement 1 mm, le fait d’avoir de vraies touches apporte ce « retour tactile » qui participe à la sensation de confort et d’efficacité lors de longues sessions de rédaction. Sans bien sûr égaler un clavier au format classique et doté d’interrupteurs mécaniques, le Keys-To-Go 2 se montre convaincant et parfaitement adapté pour l’usage nomade pour lequel il a été conçu.

À titre de comparaison, j’obtiens aisément 105 mots par minutes sur mon clavier habituel (ROG Azoth avec switches Gateron Milky Pro) alors que je dépasse difficilement les 85 sur le Keys-To-Go 2, tout en faisant beaucoup plus de fautes.

Par ailleurs, l’utilisation de ces touches très fines et de leur mécanisme en ciseaux permet au Keys-To-Go 2 de rester très silencieux lors de son utilisation. Sans atteindre le quasi-silence de la première génération, ce nouveau modèle s’en sort également très bien et ne dérangera pas nos voisins dans les transports en commun ou dans un bureau.

Des fonctionnalités accessibles sur toutes les plateformes

Les plateformes mobiles telles qu’iPadOS ou Android profitent ici de nombreux raccourcis, accessibles directement depuis la rangée de touches « F ». En plus de permettre la bascule entre les différents appareils connectés, ces touches apportent un contrôle de la luminosité, un affichage du multitâche, ou encore des contrôles multimédias.

Sur Windows et Mac, le Keys-To-Go 2 s’intègre au pilote Logi Options+. Le principal intérêt est alors de pouvoir réattribuer les fonctions des touches F4 à F12. Les Smart Actions, sortes de macros améliorées, sont d’ailleurs de la partie et permettent ainsi d’étendre les capacités du clavier. Malheureusement, ces fonctionnalités ne sont pas disponibles sur les plateformes mobiles.

Prix et disponibilité du clavier Logitech Keys-To-Go 2

Le clavier Logitech Keys-To-Go 2 est disponible au prix conseillé de 80 euros.