Logitech lance la MX Creative Console, son concurrent du Stream Deck pour les créatifs

Logitech sort enfin sa première console de bureau pour faciliter le travail des créateurs de contenu, mais aussi la productivité de tous les professionnels.

Logitech

Il y a un peu plus d’un an, Logitech rachetait la société Loupedeck avec pour objectif, on l’imagine, de mettre un pied sur le marché des consoles de bureau dominé par Elgato et son Stream Deck.

C’est désormais une réalité puisque Logitech vient de dévoiler le MX Creative Console, un nouveau produit, mais surtout une nouvelle catégorie d’appareils pour faciliter le travail des créateurs de contenu.

Une console pour la création avant tout

Les professionnels de la création peuvent être amenés à utiliser des consoles créatives, des accessoires dotés de boutons, molettes et potards afin d’accéder rapidement aux différents outils de leurs logiciels et ainsi accélérer leurs différentes tâches.

Logitech / Frandroid

La MX Creative Console vient répondre à ce besoin avec une console qui veut permettre aux créatifs de « de travailler plus intelligemment et plus rapidement ». Petite originalité pour ce nouvel accessoire, celui-ci est séparé en deux : d’un côté un pad avec 9 boutons personnalisables et deux boutons de pagination, de l’autre, un module sans fil avec une imposante roulette de réglage ainsi que différents boutons, eux aussi, personnalisables.

Les utilisateurs pourront ainsi accéder en quelques clics aux réglages de leurs applications créatives grâce à une intégration native aux applications de la suite Adobe Creative Suite. En plus d’accéder rapidement aux différents outils d’édition, les utilisateurs pourront effectuer leur réglage avec davantage de granularité qu’à la souris.

Logitech

En plus des applications Adobe, d’autres intégrations sont prévues dans les prochains mois comme OBS pour les streamers, Ableton pour les producteurs et bien d’autres. Il sera ainsi aisé de rendre son application compatible avec le SDK (kit de développement) fourni par Logitech.

Il sera bien sûr possible de personnaliser l’agencement des boutons, leurs fonctions ainsi que leur apparence via le logiciel Logi Options+. Des flux de travail personnalisé pourront être téléchargés via le Logi Marketplace pour profiter des apports de la communauté.

Prix et disponibilité

La Logitech MX Creative Console sera disponible le 14 octobre 2024 au tarif de 229 euros, dans des coloris gris pâle et graphite. Elle ne sera vendue que sur le site de Logitech ainsi que sur Amazon.