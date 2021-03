Marshall Mode II : le spécialiste des amplis s’attaque au marché des écouteurs sans fil

Marshall a dévoilé sa première paire d'écouteurs true wireless, les Marshall Mode II.

Alors que le constructeur ne proposait jusqu’à présent que des enceintes Bluetooth, des casques sans fil et des écouteurs intra-auriculaires, Marshall a présenté ce jeudi sa première paire d’écouteurs true wireless, complètement sans fil, les Marshall Mode II.

Si le nom des Marshall Mode II semble les désigner comme les successeurs des Marshall Mode, lancés en 2014, il n’en est rien. Les précédents écouteurs Marshall Mode et Marshall Mode EQ étaient en effet des écouteurs filaires on ne peut plus classiques. Avec ses Mode II, le constructeur britannique lance donc des écouteurs complètement sans fil. Il rejoint ainsi un marché de plus en plus concurrentiel aux côtés d’Apple, de Sony, de Bose, de JBL ou de toute une ribambelle de constructeurs de smartphones.

Concernant les caractéristiques audio de ses écouteurs, Marshall les a dotés de transducteurs de 6 mm de diamètre. Ils proposent par ailleurs une réponse en fréquence allant de 20 à 20 000 Hz et une connectivité Bluetooth 5.1. Marshall communique par ailleurs sur une compatibilité avec les codecs Bluetooth audio SBC et aptX.

Des écouteurs intra-auriculaires, mais sans réduction active du bruit

Les Marshall Mode II sont des écouteurs intra-auriculaires, qui viennent donc se loger dans le canal auditif. Quatre paires d’embouts sont fournies par le constructeur pour trouver chaussure à son pied — ou embout à son conduit — et assurer ainsi une bonne qualité audio, sans fuite, et une isolation sonore convenable. Notons néanmoins que les Marshall Mode II ne sont pas dotés de fonctions de réduction de bruit active.

Concernant l’autonomie de ses écouteurs, Marshall annonce que les Mode II en eux-mêmes peuvent fonctionner pendant cinq heures consécutives, quand le boîtier de charge permet une autonomie totale de 25 heures. Le boîtier peut par ailleurs être chargé par un câble USB-C ou par une charge sans fil. Tant qu’on parle du boîtier, signalons qu’il est plutôt compact et léger avec 35 grammes sur la balance, avec un revêtement rappelant celui des fameux amplis de la marque britannique.

Les contrôles des écouteurs Marshall Mode II se font au tactile, avec un retour par détection de force. Les écouteurs sont certifiés IPX4 pour leur étanchéité et se contrôlent, depuis le smartphone grâce à l’application Marshall Bluetooth, disponible sur iOS et Android. Celle-ci va notamment intégrer un système d’égalisation sonore.

Les Marshall Mode II seront proposés dans le commerce à compter du 18 mars au prix de 179 euros. Les précommandes sont quant à elles ouvertes dès ce jeudi.