La nouvelle Mercedes EQS électrique dépasse les 800 km d’autonomie et s’améliore en profondeur

Lancée en 2021, la Mercedes EQS s'offre un important restylage de mi-carrière. Au programme, un nouveau look mais surtout de nombreuses améliorations technologiques pour la berline électrique haut de gamme, rivale de la Tesla Model S.

Cela fait déjà un petit bout de temps que Mercedes travaille à l’électrification de sa gamme. Et a vrai dire, celle-ci est déjà bien étoffée, de l’EQA à l’EQV en passant par les EQB et EQE, entre autres.

Un design revu, mais pas seulement

Bien sûr, impossible de ne pas évoquer l’EQS, la berline haut de gamme du constructeur qui fut officiellement dévoilée en 2021 lors du salon de Shanghai. Cette dernière chasse directement sur les terres de la Tesla Model S et se positionne comme la cousine électrique de la Classe S. Mais voilà que celle-ci profite de ce début d’année pour passer par la case restylage, afin de rester à la hauteur face à ses rivales, telles que la BMW i7 et l’Audi A8, entre autres.

C’est ainsi que le vaisseau-amiral de la marque à l’étoile fait évoluer son design, avec notamment l’arrivée d’une calandre plus conventionnelle, comme nous l’avions déjà annoncé en février dernier. Cette dernière fait partie de la nouvelle finition Electric Art, qui inclut également des jantes de 21 pouces multibranches. Reste cependant à savoir si cette version sera bien commercialisée chez nous au lancement de la berline restylée. Mais si l’avant évolue, ce n’est pas le cas de l’arrière, qui reste identique.

Les dimensions ne changent pas non plus, avec une longueur toujours affichée à 5,22 mètres pour 1,93 mètre de la large et 1,51 mètre de haut. L’empattement reste également identique, avec 3,0 mètres au total. L’habitabilité reste très généreuse à bord de la berline. Bonne nouvelle, Mercedes annonce dans son communiqué que l’Hyperscreen, qui associe en fait trois écrans sur un total de 1,40 mètre de large est maintenant livré de série. Ce dernier était jusqu’à présent facturé 8 700 euros en option. Désormais, le siège passager peut également être rabattu vers l’avant.

Le chauffage de la nuque et des épaules fait également son apparition, de même que le Pack Confort Arrière Plus. Ce dernier intègre notamment des sièges exécutifs disposant d’un repose-pied incliné. Ces dernières profitent désormais d’un dossier plus rembourré et peuvent s’incliner de 27 à 36 degrés par simple pression sur un bouton.

Une autonomie en hausse

Mais ce ne sont pas les seules améliorations qui ont été apportées à la Mercedes EQS sur cette version restylée. Et pour cause, cette dernière enrichit également sa dotation d’une conduite autonome de niveau 2 améliorée par rapport à la précédente mouture. La berline peut désormais prendre en charge le changement de file automatisé. De quoi prendre de l’avance sur Tesla, qui ne propose pas cette fonctionnalité en Europe pour le moment. Cette fonction est disponible jusqu’à 140 km/h, uniquement sur les autoroutes.

Autre bonne nouvelle, l’arrivée d’une plus grosse batterie, avec une capacité qui passe de 108,4 à 118 kWh. Ce qui profite bien sûr à l’autonomie, qui atteint désormais les 798 kilomètres, contre 717 jusqu’à présent pour l’EQS 450 4MATIC. Mieux encore, la version 450 + passe quant à elle de 683 à 821 kilomètres selon le cycle WLTP. C’est l’une des voitures électriques avec le plus d’autonomie en Europe, avec la Lucid Air Gran Touring donnée pour 839 km d’autonomie.

De plus, la pompe à chaleur fait désormais partie de la dotation de série sur la berline électrique, dont la puissance de charge n’évolue pas. Cette dernière reste en effet toujours affichée à 200 kW en courant continu, pour un 10 à 80 % réalisé en 31 minutes.

La Mercedes EQS revendique également toujours 333 à 523 chevaux selon la version, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 4,3 secondes. La berline est proposée avec deux ou quatre roues motrices. À noter également que la capacité de remorquage a été revue à la hausse, afin d’atteindre les 1 700 kilos comme l’EQS SUV. Plus tard, une fonction permettant d’entretenir le système de freinage automatiquement sera proposé sur la berline.

Les commandes ouvriront à partir du 25 avril prochain, avec des prix qui restent inchangés. Ainsi, la Mercedes EQS démarrera toujours à partir de 135 849,99 euros dans sa version d’entrée de gamme 450+ AMG Line propulsion.