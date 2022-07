Instagram enrichit sa carte pour localiser les lieux les plus « instagramables »

Instagram a annoncé cette semaine le déploiement d'une nouvelle carte permettant de localiser encore plus facilement les lieux populaires autour de vous.

Localiser les endroits les plus appréciés des autres utilisateurs d’Instagram devient encore plus facile. La plateforme a commencé à déployer sur iOS et Android une nouvelle carte permettant de repérer les lieux les plus populaires à proximité de votre emplacement. Cette fonction permet aussi de découvrir en un clic quels contenus sont partagés sur place.

Comme le précise 9to5Mac, Instagram disposait déjà d’une option permettant d’explorer, sur une carte, les contenus partagés par d’autres. La filiale de Meta veut toutefois aller plus loin avec sa dernière mise à jour pour capitaliser sur cette option et y ajouter de nouvelles fonctionnalités. L’idée étant désormais de localiser rapidement les lieux les plus « instagramables », qu’il s’agisse de restaurants, de cafés, de parcs ou même de salons de beauté.

Une fonctionnalité basée sur les tags ajoutés à vos posts

Pour fonctionner, cette nouveauté se base sans surprise sur les tags de géolocalisation ajoutés aux posts et aux Stories. L’accès à la carte se fait quant à lui en lançant une recherche depuis l’onglet Explorer ou en cliquant sur le géotag d’une publication. Instagram se charge alors d’afficher automatiquement les autres lieux populaires à proximité.

New map, who this? 🌐🗺️ Now you can now find popular locations around you or filter by categories like cafes or beauty salons. pic.twitter.com/asQR4MfljC — Instagram (@instagram) July 19, 2022

Comme le souligne Instagram sur Twitter, des filtres sont également d’actualité pour vous permettre d’afficher uniquement certains types de lieux, comme les hôtels ou les restaurants par exemple. Il est par ailleurs possible de sauvegarder un lieu que vous aimez pour le retrouver plus tard. On peut aussi le partager par message privé, et bien sûr s’y abonner.

L’enrichissement de la carte et des fonctions qui en découlent permettent à Instagram d’apporter un peu de nouveautés à son service alors que la concurrence de TikTok se fait de plus en plus rude. Récemment, Instagram a également introduit une fonctionnalité permettant de payer pour des contenus exclusifs provenant de ses influenceurs préférés.

