En réponse au rachat de Twitter par Elon Musk, Mark Zuckerberg prépare une alternative : le « Project 92 ». Ce projet, émanant du groupe Meta, envisage de lancer un service comparable à Twitter intégré à Instagram.

Un vent nouveau semble souffler sur le paysage des réseaux sociaux. Alors qu’Elon Musk, le fondateur de SpaceX et Tesla, a acquis Twitter, Mark Zuckerberg, le père fondateur de Facebook — maintenant Meta — ne reste pas en reste.

L’information a été partagée par de nombreuses sources, dont The Verge : Mark Zuckerberg préparerait dans l’ombre une alternative à Twitter au sein de son groupe. Un projet énigmatique surnommé « Project 92 », et qui consisterait à lancer un service comparable à Twitter sur la plateforme Instagram.

Un intérêt ancien pour Twitter

Pour ceux qui suivent de près le parcours de Mark Zuckerberg, cette information ne doit pas surprendre.

En effet, déjà en 2008, il avait fait une proposition de rachat de Twitter, à hauteur de 500 millions d’euros. Si cette offre n’a pas abouti, l’intérêt du fondateur de Facebook pour la plateforme de microblogging ne s’est jamais démenti.

Project 92 : une version « Twitter » d’Instagram

Selon les informations qui ont fuité, Project 92 consisterait à créer un service équivalent à Twitter, intégré à Instagram. Cela fonctionnerait comme un service distinct, utilisant une partie de la technologie Instagram, et les mêmes données d’accès utilisateur.

Des captures d’écran du projet ont été partagées, montrant un aperçu du service. Bien qu’il s’agisse pour l’instant d’un prototype interne, ces images proviennent directement des cadres supérieurs de Meta, qui les ont présentées lors d’une réunion à l’échelle de l’entreprise.

Une application indépendante, intégrée à ActivityPub

Selon les rumeurs, le Projet 92 devrait aboutir à une application complètement indépendante. Cette dernière serait basée sur des parties des technologies Instagram, et serait intégrée à ActivityPub, le protocole décentralisé pour les réseaux sociaux.

Cette intégration signifie que les utilisateurs de la nouvelle application pourraient transférer leurs comptes et abonnés à d’autres applications compatibles ActivityPub, y compris Mastodon. Une flexibilité qui pourrait séduire les utilisateurs, de plus en plus préoccupés par la portabilité de leurs données.

Un lancement encore incertain

Pour l’instant, la date de lancement du Projet 92 reste inconnue. Toutefois, le travail sur ce projet aurait commencé en janvier 2023. Par ailleurs, le nom public de l’application pourrait être Threads, bien que cela n’ait pas encore été confirmé.

Affaire à suivre.

