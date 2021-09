Surface Laptop Studio : Microsoft réinvente son Surface Book, son PC le plus puissant

Microsoft dévoile son PC Surface le plus puissant à ce jour. Voici le Surface Laptop Studio.

Après des mois de rumeurs voici le nouveau Surface Book 4, ou plutôt voici le Surface Laptop Studio. Comme les bruits de couloirs l’évoquaient, Microsoft a décidé de revoir complètement le design et le concept même de sa machine portable la plus puissante. Présentation du nouveau fleuron.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pourquoi Microsoft abandonne le concept du Surface Book ?

Dans la gamme Surface, le produit portable le plus puissant était jusqu’à présent le Surface Book. Derrière ce nom se cachait un concept de PC portable à écran détachable qui pouvait se transformer en tablette ultra légère. On pouvait également retourner l’écran avant d’attacher le clavier pour transformer le produit en petite table à dessin.

Problème, ce concept obligeait Microsoft à faire des compromis sur les performances de la machine. Pour fonctionner de façon autonome en mode tablette, la marque était obligée d’intégrer des processeurs Intel très basse consommation. Or le produit s’adresse aux utilisateurs les plus exigeants, demandeurs de beaucoup de puissance.

Le mariage de Surface Laptop et Surface Studio

Microsoft est donc repartie d’une feuille blanche pour son nouveau PC. On a désormais devant soi un PC portable avec un design plus conventionnel : une base avec tous les composants et la connectique et un écran, dans un châssis se refermant comme un coquillage. Ici, Microsoft a repris l’héritage du Surface Laptop, son PC portable le plus classique.

La marque y ajoute la touche « Surface » en s’inspirant du Surface Studio (ou de la gamme Acer ConceptD au choix) : l’écran peut s’avancer pour passer par-dessus le clavier et aller jusqu’à transformer le produit en tablette. Dans cette position, l’écran garde une inclinaison permettant de s’appuyer comme une table d’architecte, à la manière du Surface Studio.

Des performances en hausse… et en retrait

On l’a dit, ce changement de design doit permettre à Microsoft d’intégrer des composants plus performants. Si l’on reste dans l’écosystème Surface c’est en effet le cas. Le Surface Laptop Studio se paye même le luxe d’être le produit Surface le plus puissant d’après Microsoft (oui le Surface Studio commence à dater et même lors de sa sortie, ses performances laissaient à désirer).

On retrouve donc un processeur Intel de 11e génération H35 et une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti en soutien. On reste sur une gamme Surface Laptop Studio qui sort après la concurrence et des composants moins performants. Le reste du marché propose des RTX 3070 ou 3080, du Ryzen 5000 et s’apprête à passer à la 12e génération de processeurs Intel.

Comme sur la Surface Pro 8, ce changement de design permet aussi à Microsoft de revoir la connectique proposée. On retrouve notamment deux ports Thunderbolt 4 USB-C en plus du classique port Surface Connect et du port jack 3,5 mm. Finalement, l’argument de la sécurité semble avoir fait son temps.

On regrette tout de même l’abandon du lecteur de carte SD, pourtant pratique quand on travaille avec des appareils photo

Prix et disponibilité en France

Le Surface Laptop Studio sera disponible au début de l’année 2022 en France. Microsoft France n’a pas encore communiqué de prix en euros pour le territoire. Aux États-Unis, le tarif de départ est de 1599,99 dollars.