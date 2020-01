Acer Concept D 7 Ezel : l’ordinateur portable 15 pouces à l’écran libre comme l’air

Lors du CES 2020, Acer a dévoilé sa nouvelle gamme Concept D 7, avec des ordinateurs portables de 15 pouces disposant d'un trait particulier : leurs écrans peuvent se retourner et bouger librement sans avoir à retourner l'ordinateur.

Vous souvenez-vous de l’Acer Predator Triton 900 ? Le PC gamer annoncé lors de l’IFA 2018 avait une grande particularité : monter son écran sur deux bras, lui permettant de bouger librement.

Ce concept n’est pas mort chez Acer, qui l’a ensuite intégré à sa gamme pour professionnel baptisé Concept D 9. Pour le CES 2020, le constructeur rempile en le déployant cette fois-ci sur la gamme Concept D 7 Ezel au format 15 pouces.

Le 2-en-1 sans l’inconfort

Cette nouvelle gamme, destinée avant tout aux créatifs, récupère donc le même concept d’écran pouvant librement pivoter sans devoir retourner l’appareil. Cette fois-ci, ce ne sont pas deux bras, mais une surface pleine qui le retienne, ce qui sur un format 15 pouces sera sûrement plus confortable.

Rappelons que le principal intérêt de la formule est de pouvoir rapprocher l’écran vers soi ou le mettre à plat librement, un trait particulièrement intéressant pour les dessinateurs et les graphistes. La connectique a également été quelque peu revue et intègre désormais un second port USB type C Thunderbolt 3 à la place du mini DisplayPort ainsi qu’un port de cartes SD.

Côté configuration, la version Pro est propulsée par un Intel Xeon (avec RAM ECC) et une carte graphique Nvidia Quadro RTX. La version classique utilise un Intel Core classique ainsi qu’une carte graphique GeForce RTX. Le stylet, fourni, utilise la technologie Wacom EMR sur l’écran qu’Acer promet calibré sur Adobe RGB avec une luminosité de 400 nits.

Prix et date de sortie

Les Concept D 7 Ezel et Ezel Pro n’ont pas encore dévoilé leurs configurations précises ni leur date de sortie. Nous savons seulement que l’Ezel démarrera à 2 700 dollars, et le Ezel Pro à 3 100 dollars.