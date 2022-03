Surface Laptop Studio : ce PC se plie (vraiment) en 4 pour répondre à tous les usages

Dévoilé en fin d'année dernière et disponible depuis quelques jours en France le Microsoft Surface Laptop Studio est un PC portable pas comme les autres. Il s'agit d'un appareil haut de gamme, qui hérite des caractéristiques musclées des Surface Book, tout en offrant une vision inédite du concept de PC, axé autour de la polyvalence. Retour sur cette machine étonnante à plus d’un titre.

Lancée en 2012 avec pour ambition de proposer des produits à mi-chemin entre les tablettes et les PC traditionnels, la gamme Surface de Microsoft a depuis très largement gagné ses lettres de noblesse. Au fil des années, elle s’est d’ailleurs enrichie de nombreux produits différents, du smartphone (le Surface Duo) à l’écran de présentation (Surface Hub). On y a découvert plusieurs modèles d’ordinateurs haut de gamme comme le PC fixe tout-en-un Surface Studio ou les laptops Surface Book, dont la troisième génération était une référence en la matière.

En septembre 2021, Microsoft a dévoilé le futur de la gamme Surface avec une toute nouvelle machine hybride. Elle reprend à son compte les forces des Surface Studio et des Surface Book afin de proposer un PC portable le plus polyvalent possible, et doté d’une fiche technique impressionnante. Son nom ? Le Surface Laptop Studio, un portable au concept étonnant, avec un écran capable de se tourner et de se plier dans pas moins de trois positions. On vous détaille par le menu les spécificités de cette machine atypique conçue pour la productivité.

Une charnière inédite pour plier l’écran

Au cœur de la promesse du Surface Laptop Studio se trouve sa capacité à se plier de trois façons différentes, afin de remplir trois fonctions différentes. Ici, plus d’écran détachable comme sur l’ancien Surface Book. Place à une toute nouvelle charnière afin de proposer un PC portable dont l’écran est capable d’adopter plusieurs positions. En un geste, on passe donc d’un laptop classique, parfait pour travailler, à une tablette tactile plein format sur laquelle il est possible de prendre des notes ou dessiner avec le stylet Surface Slim Pen 2 (vendu séparément).

La principale originalité de ce Laptop Studio, c’est qu’il propose une position entre la position laptop et tablette. C’est la position d’affichage ou de visionnage, que l’on obtient en venant positionner l’écran au-dessus du clavier, juste avant le trackpad. Grâce à un système d’aimant astucieusement intégré dans le châssis du Surface Laptop Studio, l’écran tient de façon légèrement penché. Une position idéale pour regarder des vidéos ou commenter une présentation : le trackpad reste ainsi facilement accessible pour naviguer dans les menus et le stylet permet d’ajouter facilement des notes à la volée.

Car pour ne rien gâcher, ce Surface Laptop Studio est équipé d’un écran tactile de 14,4 pouces. Comme toujours avec la gamme Surface de Microsoft, cet écran est non seulement excellent, mais il est pensé pour la productivité. Il embarque en effet une dalle au format 3:2 (légèrement plus haut que les affichages en 16:9), de définition 2400 par 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une rareté sur les PC portables, même les plus haut de gamme. Les bordures d’écrans sont également très fines, ce qui participe à l’expérience haut de gamme.

Une tablette tactile idéale pour les profils les plus créatifs

La charnière, par un jeu de bascule, permet de venir positionner l’écran à plat à au-dessus du clavier pour métamorphoser ce Surface Laptop Studio en une tablette tactile qui ravira les profils les plus créatifs. Disposant des technologies Dolby Vision et Dolby Vision IQ (qui permettent un rendu des couleurs juste et précis, et une luminosité qui s’adapte à l’éclairage ambiant), cet écran s’avère idéal pour le graphisme, le montage vidéo ou encore la photo. D’autant plus que cet ordinateur, dans sa version équipée d’une carte graphique Nvidia RTX 3050, gagne en efficacité sur une grande variété de logiciels de création grâce au jeu de pilotes et logiciels Nvidia RTX Studio.

Entièrement tactile, cet écran est une feuille blanche qui permettra aux créatifs de laisser libre court à leur imagination, surtout utilisé en conjonction avec le stylet Surface Slim Pen 2. Vendu séparément, ce stylet est toutefois pensé pour fonctionner en parfaite harmonie avec le Surface Laptop Pro et en exploiter le plein potentiel. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si cette machine dispose d’un emplacement prévu, sous le clavier, pour accrocher et recharger le Slim Pen 2 via un système d’aimants.

Un PC portable qui en a sous le capot

Afin de permettre à son ordinateur de supporter la charge de travail occasionnée par les usages créatifs, Microsoft l’a doté d’une fiche technique axée sur la puissance. Côté processeur, le constructeur a misé sur des processeurs Intel Core de 11e génération. Selon les modèles, il est donc possible de trouver soit un Core i5 11300H, soit un Core i7 11370H, associés à 16 ou 32 Go de RAM. La partie stockage, de son côté, est assurée par un SSD amovible pouvant grimper jusqu’à 2 To.

Cette fiche technique est évidemment complétée par un GPU : de base, le Surface Laptop Studio est équipé d’un processeur graphique Intel Iris Xe. Les modèles les plus évolués disposent toutefois d’une GeForce RTX 3050 avec 4 Go de RAM dédiée, ou d’une RTX A200, disposant elle aussi de 4 Go de RAM dédiée, qui feront des merveilles pour tout ce qui touche au graphisme.

Pour terminer, sachez enfin que ce Laptop Studio dispose aussi d’une caméra frontale 1080p, compatible avec la reconnaissance faciale Windows Hello, qui est complétée par deux micros Studio à longue portée pour des appels visio de qualité. Il dispose aussi de toute la connectique nécessaire pour en faire une machine de travail accomplie avec 2 ports USB 4.0 Thunderbolt 4 capables de prendre en charge deux écrans 4K à 60 Hz.

Le Surface Laptop Studio est d’ores et déjà disponible, et vous pourrez le découvrir à partir de 1699 euros.