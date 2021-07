Surface Book 4 : Microsoft planche sur un nouveau châssis avec écran à bascule

Microsoft travaille visiblement sur un châssis repensé pour son Surface Book 4. L'appareil disposerait, à l'instar des Acer ConceptD et HP Elite Folio, d'un bras articulé permettant de faire basculer l'écran vers l'avant.

Une demande de brevet déposée par Microsoft le 17 janvier 2020, et rendue publique la semaine dernière, nous renseigne sur le design que pourrait adopter le Surface Book 4. Après trois versions globalement similaires en termes de châssis, l’appareil pourrait voir sa conception 2-en-1 évoluer drastiquement avec l’adoption d’une nouvelle charnière et d’un cadre d’écran articulé permettant de faire basculer la dalle vers l’avant. L’écran en lui-même ne serait par contre plus détachable.

Le nouveau Surface Book reprendrait ce faisant les grandes lignes du concept adopté depuis déjà quelques années par certains modèles de la concurrence. On pense par exemple aux Acer ConceptD Ezel ou à l’ultraportable ARM Elite Folio de HP, annoncé au CES 2021.

Vers un remaniement complet pour le prochain Surface Book ?

« La charnière [de cet] appareil informatique comprend un support primaire reliant l’écran à un support », décrit Microsoft dans sa demande de brevet. « Lorsque l’écran bascule autour du support, le support primaire glisse le long d’une bande de friction, ce qui stabilise l’écran par rapport au support. Un stabilisateur peut relier le support à la base ou bien le support à l’écran ».

Comme le note Windows Central, les croquis partagés laissent entendre que l’écran pourrait être positionné à différents niveaux, grâce au système de stabilisation étudié par Microsoft. Les figures 1 et 7-2 dévoilent même une position qui n’est pas sans évoquer la posture de travail adoptée lorsqu’on connecte le Magic Keyboard d’Apple à un iPad Pro, par exemple. Il apparaît que l’on pourrait aussi, comme sur le HP Elite Folio, faire basculer l’écran vers l’avant jusqu’à poser sa base juste au-dessus du trackpad.

Si rien ne dit que le design dévoilé ici sera bien adopté pour le prochain Surface Book, il faut souligner qu’un changement complet de concept serait très pertinent pour l’appareil, actuellement bridé par son écran détachable. Pour permettre à l’utilisateur d’utiliser l’écran indépendamment de la partie clavier, Microsoft est en effet obligé d’utiliser un processeur de notebook (12-28 W, placés derrière l’écran) en lieu et place des puces hautes performances que l’on trouve sur les PC portables gaming et créatifs (35-45 W, que l’on trouve sous le clavier du Concept D 3 Ezel, par exemple). Nettement plus rapides, ces puces seraient pourtant adaptées aux publics ciblés par le Surface Book.

En abandonnant l’écran détachable au profit d’une dalle basculante, Microsoft pourrait donc faire cette transition et adopter des processeurs plus performants. Pour rappel, le Surface Book n’a pas profité d’un quelconque changement de design depuis 2015.

Reste à savoir quand un nouveau modèle pourrait arriver jusqu’à nous. En raison des pénuries actuelles de composants, ce Surface Book 4, quelle que soit sa forme, a de fortes chances de ne pas arriver sur le marché avant 2022.