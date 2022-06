Microsoft Surface Laptop Go 2 officialisé : le même en plus puissant

Plus d’un an et demi après la première version, le Surface Laptop Go fait peau neuve. Microsoft a annoncé, mercredi, le Surface Laptop Go 2 qui reprend le même design en mettant à jour l’intérieur.

On ne change pas une recette qui fonctionne. C’est un peu ce que Microsoft a voulu dire avec son Surface Laptop Go 2, fraîchement annoncé ce mercredi. Le PC portable reprend les mêmes caractéristiques : légèreté, polyvalence et puissance à prix allégé.

D’un point de vue du design, c’est un copié-collé de la première version sortie il y a plus d’un an et demi. On trouve le même châssis en aluminium des produits Surface Laptop et notamment du Surface Laptop Go initial qui lui confère un aspect premium. L’ultraportable de Microsoft embarque les fonctions Instant On pour la mise en marche dès l’ouverture de l’appareil, et surtout Windows Hello via le lecteur d’empreinte digitale positionné sur le bouton d’alimentation (non disponible sur le modèle d’entrée avec 128 Go de stockage et 4 Go de RAM).

Le lecteur d’empreinte est sur le bouton de démarrage // Source : Microsoft

La différence à l’intérieur

Pour le reste, on trouve l’écran tactile PixelSense de 12,4 pouces au format 3:2 (1536 × 1024 – 148 ppp), une caméra HD 720p que Microsoft promet améliorée, deux haut-parleurs Omnisonic compatible Dolby Audio et deux micros de qualité studio. L’accent est encore mis pour cet ultraportable sur l’aspect bureautique et les visioconférences. L’idée reste d’en faire un appareil facile à transporter (à peine 1,1 kg) pour travailler confortablement de partout.

Et si l’extérieur reste identique, c’est à l’intérieur que l’on note les principaux changements. Le Surface Laptop Go 2 embarque désormais un processeur Intel Core i5 de 11e génération et une batterie permettant de tenir une bonne journée (jusqu’à 13,5 heures). Il profite également de la recharge rapide via son port Surface Connect (80 % récupérés en 1h de charge). On trouve également des ports USB-A et USB-C, ainsi qu’une prise jack 3,5 mm.

Fidèle à sa volonté de proposer des composants remplaçable pour une plus grande durabilité, la firme de Redmond ajoute au SSD, la possibilité de changer les clavier et trackpad, l’écran, la batterie ou encore le câble Surflink.

Le Surface Laptop Go 2 est proposé sous Windows 11 Famille (Windows 10 Pro ou Windows 11 Pro disponible), avec 128 Go ou 256 Go de stockage, accompagnés de 4 ou 8 Go de RAM. Il est également le tout premier PC Surface à renforcer sa sécurité grâce à la présence de la technologie « PC secured-core » d’Intel qui garantit une utilisation en conformité sous Windows. Le PC prend également en charge le Wifi 6 et le Bluetooth 5.1 pour se connecter.

De quoi rester fidèle à sa ligne de conduite d’un produit parfait pour la mobilité, promettant de la puissance à des prix inférieurs aux tablettes Surface ou au Surface Laptop. Le tout dans un format léger et compact qui devrait séduire les étudiants et les familles en quête d’un appareil complémentaire.

Prix et disponibilité du Surface Laptop Go 2

L’appareil est disponible en Bleu Glacier, Sable (doré), Platine (argent) et désormais Sauge (vert-gris). Les précommandes du Surface Laptop Go 2 débutent ce mercredi 1er juin sur le site de Microsoft et chez les revendeurs partenaires. Il sera disponible à la vente le 7 juin à partir de 669 euros.

