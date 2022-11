Surface Laptop Go 2 : le récent PC portable abordable de Microsoft est à -22 %

Voulant décliner ses produits au plus grand nombre, Microsoft a créé une gamme abordable à côté de ses tablettes hybrides et PC portables premium. Dans cette dernière catégorie, il y a le Surface Laptop Go 2 lancé en juin 2022 et il est aujourd'hui déjà en promotion chez la Fnac : 599 euros au lieu de 769 euros.

La gamme Surface de Microsoft affiche généralement des caractéristiques premium. Cela dit, le constructeur américain a conçu des moutures moins performantes que les autres, portant le mot « Go » dans leurs intitulés pour les différencier. Le récent Microsoft Surface Laptop Go 2 a donc fait quelques compromis pour baisser la facture finale, mais il reste un bon choix pour celles et ceux qui veulent un PC portable rapide pour de la bureautique. Aujourd’hui, on le trouve déjà 170 euros moins cher.

Le Microsoft Surface Laptop Go 2 en quelques mots

Format compact et maniable

Ecran PixelSense au ratio 3:2

Deux micro de qualité studio

Combo Intel Core i5 + 8 Go de RAM

Au lieu de 769 euros habituellement, le Microsoft Surface Laptop Go 2 est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Microsoft Surface Laptop Go 2. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Microsoft Surface Laptop Go 2 au meilleur prix ?

Autonomie et performances convenables

Microsoft a développé la gamme Surface Go pour les budgets modestes, mais cela ne veut pas dire que les produits sont moins intéressants. Prenez l’exemple du Microsoft Surface Laptop Go 2, qui séduit tout d’abord par son autonomie. Avec un usage classique, c’est à dire de la bureautique, du streaming et de la navigation web, le PC portable tient entre 9 et 10 heures avec sa batterie de 41 Wh, soit pile ce qu’il faut pour l’amener au bureau sans s’encombrer du chargeur.

Et si vous préférez embarquer le bloc d’alimentation avec vous, vous serez ravis d’apprendre que le Surface Laptop Go 2 se recharge rapidement via son port USB-C compatible Power Delivery jusqu’à 39 W. En ce qui concerne les performances, l’appareil embarque un Intel Core i5 de 11ème génération (1135G7) ainsi que 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go via SSD. Ces caractéristiques permettent un transfert et un traitement de données fluide et rapide.

Design minimaliste et élégant

Le modèle mis en promotion est de coloris platine. Avec des dimensions de 27.8 x 1.57 x 20.6 cm, l’appareil ne pèse que 1,13 kg, ce qui est léger pour sa catégorie. Pas encombrant, il se tient aisément entre les cahiers et les livres, dans un sac par exemple. Comme sur l’ancien modèle, l’écran LCD du Microsoft Surface Laptop Go 2 propose une diagonale de 12,4 pouces, avec une définition de 1 536 x 1 024 pixels, mais on apprécie que le constructeur ait conservé le ratio 3:2 pour afficher plus d’informations à l’écran.

Ce modèle a la particularité de ne pas chauffer. Microsoft a veillé à ce que la température du châssis n’excède pas les 45°C. Un autre détail qui fait aussi la différence, le laptop est silencieux. Tout cela confère un confort certain à son utilisation. Pour finir avec la connectique, on retrouve une prise jack 3.5 ainsi que des ports USB-C et USB-A, et bien entendu, le Surface Connect, servant à la charge comme à la connexion d’un dock d’extension créé par le constructeur. Ce modèle est compatible Wi-Fi 6 (802.11 ax) et Bluetooth 5.0. Le tout tourne sous Windows 11.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Microsoft Surface Laptop Go 2.

Quelles alternatives au Microsoft Surface Laptop Go 2 ?

Afin de découvrir ce que propose la concurrence et comparer tout ça avec le Surface Laptop Go 2, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs laptops à moins de 1 000 euros en 2022 sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.