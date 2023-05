Surface Laptop Go 2 : le PC portable abordable de Microsoft est à un super prix pour les French Days

Vous recherchez un bon plan pour PC portable efficace et pas trop cher pendant les French Days 2023 ? Nous avons sûrement déniché l’offre qu’il vous faut avec le Microsoft Surface Laptop Go 2 remisé à 599 euros au lieu de 769 euros.

Avec sa gamme Go, Microsoft propose des appareils plus abordables. Le Surface Laptop Go 2 en fait partie, et même si cette machine n’est pas la plus performante, il a de quoi les tâches du quotidien avec son processeur de 11e génération. Cet ultrabook offre une expérience logicielle réussie et se trouve à un bien meilleur prix aujourd’hui grâce à cette remise de près de 170 euros.

Les points forts du Microsoft Surface Laptop Go 2

Sa qualité de fabrication et son petit format pratique

Son écran 3:2 confortable, bien lisible

Une machine silencieuse

Au lieu de 769 euros, le PC portable Microsoft Surface Laptop Go 2 (128 Go) est remisé à 599 euros sur le site de la Fnac. La version 256 Go passe quant à elle de 869 euros à 729 euros.

Un laptop élégant, pratique à transporter

Avec sa coque en aluminium brossée et le logo Microsoft carré à effet miroir, le Surface Laptop Go 2 présente de belles finitions et ce même avec la présence de plastique. Ce qu’on apprécie, c’est avant tout son petit format, son poids d’un kilo et sa diagonale de 12,4 pouces qui la rend facile à glisser dans un sac et sans vous encombrer.

Au niveau de l’affichage, sa dalle de 12,4 pouces est au format 3:2 afin d’afficher le plus d’informations possible. Toutefois, l’écran ne dispose pas d’une définition de 1 920 x 1 080 pixels, mais de 1 536 x 1 024 pixels. Pour autant, l’utilisation de ce PC portable ne se fait pas bouder tant elle est pratique et intuitive, que ce soit pour la navigation web ou ouvrir de grandes pages de travail pour plus de confort visuel.

Une expérience fluide pour les tâches du quotidien

L’ultrabook Surface Laptop Go 2 est une machine qui n’est pas destinée à une utilisation intensive. Avec son Intel Core i5-1135G7 et ses 8 Go de RAM, le PC portable est capable d’exécuter diverses tâches quotidiennes, bureautiques classiques ou pour de la lecture vidéo. Microsoft sacrifie la puissance de son laptop pour garder son châssis constamment frais et son ventilateur silencieux. Malgré tout, l’ordinateur reste fluide et ne souffre pas de ralentissement. Côté stockage, un SSD de 128 Go a été prévu, afin de vous offrir une bonne réactivité.

Microsoft annonce 13 heures d’autonomie, mais durant notre test, avec un usage bureautique, et la luminosité de l’écran réglée à la moitié, le PC portable a tenu entre 9 et 10 heures en une seule charge. Il n’a donc pas l’autonomie d’un champion, mais tiendra tout de même une journée complète sur vos tâches bureautiques. Au vu de son format, c’est tout de même très appréciable. Quant à la connectique, elle est assez légère : un USB-C USB 3.2 Gen 2, un USB Type-A USB 3.2 et un combo jack.

Pour plus d’informations, retrouvez notre test sur le Microsoft Surface Laptop Go 2.

