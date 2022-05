Le Microsoft Surface Laptop Go 2 se dévoile en Corée avec un Intel de 11e génération

Pas encore annoncé, la deuxième version du Surface Laptop Go de Microsoft fuite chez un revendeur coréen qui annonce des précommandes pour l'ordinateur ultra-portable de la firme de Redmond.

Microsoft pourrait annoncer très prochainement un nouveau Surface Laptop Go ; une mise à jour de son ordinateur portable sans grand changement esthétique. C’est ce que l’on peut penser si l’on en croit les précommandes annoncées par un revendeur sud-coréen, repérées par The Verge. Un peu plus tôt dans le mois, WinFuture a signalé que le prix de départ de cet ordinateur pourrait être de 650 dollars.

Des précommandes qui devraient ouvrir le 2 juin, ce qui sous-entend une annonce officielle prévue très prochainement. Malheureusement, la page a été fermée, ce qui vient renforcer l’hypothèse qu’il s’agisse d’une gaffe.

Un processeur Intel de 11e génération

Bien que le design devrait être similaire, voire identique, le Surface Laptop Go 2 devrait être plus performant que son prédécesseur. Il devrait profiter d’un processeur Intel de 11e génération, l’i5-1135G7 qui vient remplacer le processeur de 10e génération sur le premier du nom. Sur la mémoire vive, le revendeur « suggère » qu’il y aurait jusqu’à 8 Go de RAM ; jusqu’à 256 Go pour le stockage. The Verge écrit que « les spécifications de son modèle de base sont moins claires ». L’autonomie a aussi été annoncée sur le site du revendeur coréen et serait de 13,5 heures maximum.

La webcam devrait être meilleure également, conséquence de l’essor des visioconférences. L’écran serait apparemment très similaire aussi, d’une diagonale de 12,4 pouces avec un format 3:2. Côté connectiques, on trouverait les mêmes ports, à savoir de l’USB-A, de l’USB-C, une prise jack 3,5 mm, ainsi que le chargeur (propriétaire).

Cependant, on ne devrait pas avoir droit à du rétroéclairage pour le clavier, une absence que nous avions pointée du doigt lors de notre test du Surface Laptop Go. Contrairement à son grand frère, le Surface Laptop Go 2 de Microsoft serait livré directement avec Windows 11.

Si Microsoft n’a pas encore dévoilé officiellement sa mise à jour du Surface Laptop Go, il semble assez logique qu’il cherche à concurrencer le marché des ordinateurs de travail, notamment les Chromebook.

