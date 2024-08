La dernière mise à jour Windows fait planter… les systèmes Linux

Mauvaise surprise pour celles et ceux qui jonglent entre Windows et Linux sur le même PC. Une récente mise à jour du système d’exploitation de Microsoft empêche les autres OS de démarrer.

Votre OS Linux pourrait avoir été endommagé par une mise à jour Windows

« Something has gone seriously wrong ». Voilà le message peu rassurant auquel ont été confrontés de très nombreux utilisateurs de système Linux ces derniers jours. Que ce soit Ubuntu, Linux Mint, Debian ou d’autres, des tas de distributions Linux ont été rendues inopérantes du jour au lendemain sur des tas de PC à travers la planète. Le coupable ? Une mise à jour de Windows destiné à combler une faille de sécurité importante.

Comme l’a remarqué Bleeping Computer, le problème a en effet touché les PC dotés d’un « dual boot », c’est-à-dire ceux où Linux cohabite avec Windows sur le même disque dur. Normalement étanches entre eux, les deux systèmes partagent tout de même un « chargeur d’amorçage » qui permet justement de choisir à chaque allumage si le PC doit démarrer sur Windows ou sur Linux. C’est précisément ce morceau de code — surnommé « Grub » — qui a été patché par Microsoft et qui empêche, au passage, les systèmes Linux de démarrer.

Windows prend ses aises

En corrigeant récemment une faille présente dans Grub depuis tout de même deux ans (qui permet de contourner le « démarrage sécurisé » de la carte mère), Windows est parvenu à faire planter de nombreux systèmes Linux, même récents. Cerise sur le gâteau, Microsoft avait pourtant écrit noir sur blanc que cette mise à jour devait justement « ne pas s’installer sur les systèmes dual boot qui font tourner Windows et Linux ». Immédiatement, de nombreuses discussions sur les forums Linux ou sur Reddit sont nées pour rendre compte du problème.

Microsoft était pourtant censé s’entendre avec Linux…

Si l’entreprise n’a pas communiqué officiellement sur cette petite bourde gênante, des internautes ont heureusement trouvé la parade pour récupérer l’accès à leurs OS Linux. Malheureusement, cette dernière nécessite de mettre les mains à la fois dans le Bios de la carte mère et dans la ligne de commande Linux.

Si vous êtes touché par le problème, la marche à suivre est la suivante :

Désactivez le secure boot dans les paramètres de votre Bios

Connectez-vous à Linux et ouvrez un invité de commande

Tapez « sudo mokutil –set-sbat-policy delete »

Redémarrez votre ordinateur et connectez-vous de nouveau à Linux

Réactivez le secure boot dans les paramètres du Bios

Pour aller plus loin

Vous utilisez majoritairement sur Windows… et Linux

Si le nombre d’internautes qui dispose de deux OS sur la même machine est relativement restreint, ce bug rappelle tout de même à quel point Windows n’est pas habitué à partager son disque dur avec d’autres systèmes et prend souvent un peu trop ses aises lors du déploiement de certaines mises à jour.