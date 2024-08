Vous utilisez majoritairement sur Windows… et Linux

Pour notre sondage de la semaine, on a voulu savoir quel était votre OS de prédilection sur ordinateur. Et le résultat nous a étonné !

Nous n’avions jamais pris la température sur les systèmes d’exploitation les plus utilisés par nos lecteurs. C’est bien souvent sur les OS mobiles que nous nous sommes concentrés sur les précédents sondages, mais jamais sur les systèmes de bureau. Pourtant, vous êtes très nombreux et nombreuses à posséder un ordinateur, qu’il soit fixe ou portable, pour le jeu, le travail ou la création.

Après plus de deux ans en chute libre, le marché du PC semble rebondir en 2024, notamment grâce à Apple qui progresse encore et toujours grâce à ses MacBook de plus en plus populaires. De plus, le jeu vidéo sur PC n’a jamais eu autant de succès et compte désormais pour 43% du chiffre d’affaires global du secteur du jeu vidéo, selon une étude du cabinet d’analyses Newzoo.

Quel est votre OS principal sur PC ?

Dans ce contexte, on était donc curieux de savoir sur quel système d’exploitation tourne votre ordinateur, si vous en possédez un bien sûr.

Sans surprise, les utilisateurs Windows sont tout juste majoritaires à 49,9% suivi par… Linux (!) à 38,8%. On reconnait bien là le lectorat de Frandroid, ce chiffre nous a même étonnés ! En 3eme place on retrouve macOS à 11,2%.