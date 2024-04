Les nouveaux jeux ont du mal à s’imposer sur le marché : la preuve par ces chiffres

Un nouveau rapport fait l'état des lieux du marché du jeu vidéo en 2023. On y apprend que les joueurs passent leur temps sur des jeux datant de plus de 6 ans alors que les nouveautés ont de plus en plus de mal à s'imposer.

L’industrie du jeu vidéo en 2023 montre une tendance à la consolidation. Un nouveau rapport du cabinet d’analystes Newzoo (via Kotaku) dresse un état des lieux du marché PC et console en 2023 avec notamment les jeux les plus joués, aussi bien en termes de chiffre d’affaires que d’heures passées en jeu.

Les jeux service restent leader

Au global, le cabinet rapporte que la croissance du marché ralentit légèrement en 2023, avec un chiffre d’affaires global de 93,5 milliards de dollars. Le jeu console compte pour 57% du marché, avec une progression de 1,7%, le marché PC est à 53% avec une plus grande progression de 3,9%.

Mais c’est sur le sujet des jeux les plus joués que le rapport nous livre les enseignements les plus importants. Sans surprise, ce sont les jeux service qui restent leader à 73%, avec une sur domination des titres parfois gratuits et supportés au long cours par leurs développeurs comme Fortnite, Roblox, mais aussi des jeux compétitifs avec la persistance de titres comme Counter-Strike, Rocket League, League of legends et Valorant.

Starfield, le RPG spatial de Bethesda, est le seul jeu solo à être présent dans le top 10, et ce, uniquement sur console Xbox. Sur Switch, la stratégie de Nintendo paie avec 6 titres exclusifs et édités par le constructeur, montrant que les jeux Nintendo sont les véritables system sellers et les arguments principaux pour l’achat de sa machine. La puissance des IP Nintendo n’est plus à démontrer, mais l’éditeur semble être le seul à pouvoir encore vivre sur ses exclusivités.

Les jeux de plus de 6 ans sont les plus joués

En s’intéressant à la nature de ces jeux, Newzoo livre un constat édifiant : les jeux de plus de 6 ans comptent pour 60% du temps de jeu en 2023, montrant que les nouveautés ont de plus en plus de mal à se faire de la place. Les jeux de moins de 2 ans comptent pour 23% du temps de jeu des joueurs en 2023, avec une place prépondérante pour les franchises et suites. C’est ici le même constat que pour l’industrie du cinéma : 80% des jeux les plus joués en 2023 sont issus de franchises préexistantes.

Parmi ces jeux récents, datant de moins de 2 ans, on remarque la présence de Diablo IV, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3, Elden Ring et Starfield qui comptent pour seulement 3,5% du temps de jeu. Les joueurs dédient leur temps à des valeurs sûres et favorisent les expériences multijoueurs. La tendance s’observe toujours plus depuis le COVID, mais aussi le développement massif des jeux service basés sur le modèle du free-to-play.

Newzoo prévoit une baisse des nouveaux joueurs jusqu’en 2026, avec une difficulté pour les constructeurs et éditeurs de construire de nouvelles communautés alors que des mastodontes comme Fortnite, Roblox et Warzone resteront leader. L’étude montre cependant que les transactions premium (l’achat de jeu) restent une part majoritaire du chiffre d’affaires global du marché, entre 56 et 57% selon les plateformes.

Et quand vous réunissez jeu service, mais payant, vous tombez alors le carton surprise de Palworld en ce début d’année, un succès qui sera cependant dur à répliquer pour d’autres studios ambitieux.