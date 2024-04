Cette alternative à la manette Microsoft fonctionne sur PC, Xbox et Android

8BitDo a dévoilé sa nouvelle manette Ultimate pour Xbox, Android et PC.

Compatibilité étendue avec l’écosystème Microsoft et Android

Car, oui, le nom de la manette 8BitDo Ultimate C Wired Controller for Xbox peut être un peu trompeur, car elle est en fait compatible avec bien plus que la Xbox. Cette manette met clairement l’accent sur l’écosystème Microsoft, ce qui garantit une compatibilité avec les consoles Xbox Series et Xbox One, mais aussi avec les PC équipés de Windows 10 et 11, et les appareils Android.

Sur les consoles Xbox Series et Xbox One, la manette ne prend pas en charge la connexion sans fil, mais doit être connectée via USB et donc filaire. Cependant, la connexion aux PC équipés de Windows 10 et 11 peut également être effectuée via une connexion 2,4 GHz — mais une connexion avec un câble y est également possible.

La manette peut également être utilisée sur les appareils Android, grâce au Bluetooth. Vous pouvez facilement basculer entre les trois modes de fonctionnement à l’aide d’un interrupteur à l’arrière.

La manette 8BitDo Ultimate C pèse 250 grammes et est équipée de joysticks qui fonctionnent sur la base de l’effet Hall. Une borne de recharge est incluse dans la livraison. La manette peut être précommandée pour un prix d’un peu moins de 65 euros et la livraison est prévue pour le 31 juillet.

