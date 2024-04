Huawei Pura 70 officialisé en France : la photo comme seul argument de vente

Les Huawei Pura 70 vont être commercialisés en France, mais il y a un hic : ils ne disposent pas de la 5G ni des services Google.

Après l’annonce en Chine, Huawei a annoncé la sortie de sa nouvelle gamme de smartphones, les Huawei Pura 70, en France. Cependant, en raison des sanctions américaines, ces Pura 70 ne disposent pas des services Google et de la 5G.

Malgré cela, les Huawei Pura 70 ont un argument de vente de taille : leur qualité photo qui pourrait s’avérer exceptionnelle.

Pour rappel, les Huawei Pura 70 sont équipés du SoC maison HiSilicon Kirin 9010, d’un écran Amoled LTPO 120 Hz de 6,8 pouces, d’une caméra selfie de 13 MP f/2.4 et d’une charge rapide de 100 watts via USB-C ou 80 watts sans fil.

Le design est comparable à celui des précédents modèles de la série P, avec une texture en simili-cuir à l’arrière et un module de caméra circulaire. Cependant, le véritable argument de vente des Huawei Pura 70 est leur qualité photo qui pourrait être exceptionnelle.

Un capteur 1 pouce avec une optique rétractable

En effet, les Huawei Pura 70 sont équipés d’un appareil photo principal de 50 mégapixels avec un capteur au format 1 pouce et d’un objectif à ouverture variable de f/1,6 à f/4,0, ce qui rend l’objectif extrêmement lumineux compte tenu de la taille du capteur.

Mieux encore, cette caméra principale est dotée d’une optique rétractable, c’est-à-dire que l’objectif sort du boîtier quelques millimètres après sa mise en marche.

Il existe également un appareil photo ultra-grand angle de 40 MP f/2.2 de résolution beaucoup plus élevée et un téléobjectif de 50 MP f/2.1 avec zoom 3,5x, OIS et fonction macro.

Prix et date de sortie des Pura 70

Voici les prix des Huawei Pura 70 en France :

Huawei Pura 70 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 999 euros

Huawei Pura 70 Pro avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1199 euros

Huawei Pura 70 Ultra avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1499 euros

Les précommandes pour les Huawei Pura 70 débuteront le 2 mai prochain en France.

Il est important de noter que ces prix sont assez élevés par rapport à d’autres smartphones haut de gamme disponibles sur le marché, mais cela peut être justifié par la qualité photo offerte par les appareils. Cependant, l’absence de la 5G et des services Google sont deux importants inconvénients. On aura l’occasion de les tester un peu plus tard.