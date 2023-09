Huawei dévoile son Mate 60 RS Ultimate Design sans l’empreinte de Porsche

Huawei avait coutume de collaborer avec Porsche Design pour donner une touche d'unicité à sa série Mate. Cependant, cette tradition prend fin cette année avec la présentation indépendante du Mate 60 RS Ultimate Design.

La famille des smartphones Mate de Huawei s’agrandit avec une annonce : le Mate 60 RS Ultimate Design. Si le précédent modèle de la gamme avait été conçu en collaboration avec Porsche Design, ce nouveau-né marque la fin de ce partenariat emblématique.

La gamme Ultimate Design semble être la nouvelle vitrine du géant chinois pour ses éditions premium. Avec le Mate 60 RS Ultimate Design comme porte-étendard de cette nouvelle direction.

Un Mate 60 Pro+ de luxe

En termes de performance et de fonctionnalités, le Mate 60 RS Ultimate Edition n’est pas radicalement différent du Mate 60 Pro+. Il arbore un écran LTPO OLED de 6,82 pouces, propulsé par le chipset Kirin 9000s compatible 5G. Côté photo, il promet d’impressionner avec ses capteurs de 48 mégapixels, 48 mégapixels et 40 mégapixels. De plus, avec une batterie de 5 000 mAh, l’autonomie ne devrait pas être un problème.

Cependant, là où le Mate 60 RS Ultimate Design se distingue vraiment, c’est dans son esthétique. Exit le design familier, ce smartphone se démarque par un dos en céramique et un îlot de caméra en forme d’octogone. Deux finitions bicolores sont disponibles : le rouge ou le noir.

Une expérience de luxe

Acheter le Mate 60 RS Ultimate Design n’est pas seulement un choix technique, Huawei souhaite également que ça soit une expérience. Huawei gratifie les propriétaires de ce modèle d’une série de privilèges exclusifs d’un an, sous réserve de demande d’une carte Huawei. Les heureux détenteurs bénéficieront d’accès à des salons dans les aéroports et gares, d’une assurance en cas de retard de vol, de conseils juridiques et même… de cours d’équitation et de tennis !

En outre, pour ceux qui tiennent à protéger leur investissement avec style, Huawei propose des coques de protection exclusives Star Diamond en noir et en rouge, qui enveloppent à la fois l’avant et l’arrière du Mate 60 RS Ultimate. Bref, un autre monde.

Prévu en Chine, et que sur le marché chinois pour le moment, ce Mate 60 RS Ultimate Design sera vendu à partir de 1 550 euros, au taux de conversion actuel, jusqu’à 1 700 euros environ.