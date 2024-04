Nintendo Switch 2 : deux fuites prétendent en dévoiler plus sur la future console

La Nintendo Switch 2 fait petit à petit parler d'elle. La nouvelle console n'est plus attendue avant 2025, mais on commence à connaitre quelques détails sur son design.

Oubliez la PS5 Pro, Nintendo devrait dans les mois à venir dévoiler sa console de nouvelle génération. Impossible de deviner quel nom l’inventeur de la Wii U aura choisi pour sa prochaine machine. On va donc continuer de l’appeler Nintendo Switch 2 pour le moment.

Son lancement serait désormais prévu pour 2025, d’après plusieurs sources réputées de l’industrie. Cela n’empêche pas les rumeurs de se montrer avec quelques théories sur le design de la future console.

Un Joy-con anti-piratage ?

D’après le site espagnol Vandal, relayé par Eurogamer, qui avait déjà vu juste sur les caractéristiques de la Switch Oled, la prochaine console de Nintendo utiliserait un nouveau système d’attache pour les Joy-con. À la place des rails en plastique que l’on connait aujourd’hui, les Joy-con de la nouvelle console s’attacheraient de façon magnétique.

Une amélioration de l’expérience utilisateur, en espérant que la durabilité du système soit au rendez-vous, mais aussi une manière pour Nintendo de résoudre l’un des problèmes de la Switch peut-être. En effet, l’une des techniques de piratage de la console passe par un petit hack au niveau de la connexion du Joy-con droit qui permet de passer la console en mode recovery.

Nintendo ferait donc d’une pierre deux coups avec son nouveau système de connexion. Toujours d’après Vandal, les nouvelles manettes seraient un peu plus grandes que la génération actuelle. La manette Switch Pro que l’on connait aujourd’hui serait toujours compatible avec la prochaine console.

Rétrocompatibilité et meilleur écran

C’est aussi ce qu’avance l’accessoiriste chinois Mobapad qui pense avoir pu obtenir des informations grâce aux partenariats avec le circuit d’approvisionnement de Nintendo. Les boutons SL et SR seraient désormais métalliques et s’activeraient aussi de façon magnétique.

L’écran de la Switch 2 serait un peu plus grand que celui de la première Switch, en passant probablement à 8 pouces, et gagnerait en définition pour monter en 1920 x 1080 pixels.

Le dock fonctionnerait toujours en USB-C et on croit comprendre que la Switch 2 serait conçue pour être rétrocompatible avec un maximum de jeux et d’accessoires de la première console. En revanche, et c’est logique pour un changement de génération, les cartouches de jeux Switch 2 ne seraient pas compatibles avec la première Switch.

Avec une console prévue pour 2025, on peut trouver cela étrange d’avoir déjà des indications de la part des accessoiristes, la console n’est probablement pas entrée en production de masse. Cependant, on pense qu’elle était prévue pour la fin de l’année 2024 à l’origine, Nintendo a donc peut-être déjà commencé à informer ses partenaires.