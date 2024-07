Après 7 trimestres de tourmente, les ventes de PC repartent enfin et c’est notamment grâce à Apple

C'est le début de la relance pour le marché du PC ? Les livraisons et ventes de PC sont en progrès pour le second trimestre consécutif après une longue période de déclin. Et le succès des machines Apple y est pour quelque chose.

L’année 2024 sera à coup sûr une année charnière pour le marché du PC alors que l’écosystème matériel et logiciel subit une mutation sans précédent avec l’arrivée de l’architecture ARM et des fonctionnalités IA de Windows 11.

Si on attend encore de voir la pertinence de tels investissements pour le grand public, on observe déjà que le marché du PC progresse à nouveau alors qu’il n’avait fait que chuter depuis la crise du COVID. Les chiffres du cabinet d’analyste IDC (International Data Corporation) sont riches d’enseignements.

Un marché qui progresse de 3%, toujours mené par Lenovo

Selon le rapport du cabinet (via Neowin), 64,9 millions de PC ont été livrés au second trimestre 2024, une progression de 3% par rapport au même trimestre l’année dernière. La tendance est au positif alors que le marché ne faisait que baisser ces deux dernières années.

Deux trimestres consécutifs de croissance, combinés à un battage médiatique important autour des PC IA et à un cycle de rafraîchissement commercial moins sexy, mais sans doute plus important, semblent être ce dont le marché des PC avait besoin. Le buzz est clairement autour de l’IA, mais beaucoup de choses se passent au niveau des achats de PC non liés à l’IA pour que ce marché mature montre des signes de positivité.

Les PC IA, ou Copilot+, mettront du temps avant de prouver leur utilité. Si le marché a été préempté par Qualcomm et sa puce Snapdragon X Elite, Intel et AMD proposeront prochainement leurs architectures compatibles avec la nouvelle offre de Microsoft. Les PC ne possédant pas de NPU (puce dédiée aux traitements neuronaux) restent encore majoritaires tant ce marché reste jeune et immature.

À noter que la Chine est encore à la peine cette année et « a continué à freiner le marché » selon le cabinet. Ainsi, sans le marché chinois, les livraisons de PC auraient même progressé de 5% par rapport à 2023, au lieu de 3%.

Apple progresse de 20% en 1 an

Le classement des constructeurs reste le même, à savoir dominé par Lenovo qui a progressé de 3,7% depuis l’année dernière pour 22,5% de part de marché. À noter que Dell, troisième, montre une baisse de livraisons de 2,4% ce trimestre.

Apple est le meilleur élève du lot avec une progression de près de 21% sur ses livraisons de PC par rapport à l’année dernière, porté notamment par le succès des MacBook Air. Acer ferme la marche et progresse de 13,7%.

L’année 2024 marquera à coup sûr un important cycle de renouvellement pour beaucoup de consommateurs, qui pourront être attirés par la nouvelle offre des PC IA ou les nouvelles propositions d’Apple.