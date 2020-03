VerveBuds 100 : face aux AirPods, Motorola mise sur un tout petit prix

Motorola vient d'annoncer ses nouveaux écouteurs true wireless : les VerveBuds 100. Au menu : nouvelle ergonomie, autonomie améliorée et... toujours un tout petit prix.

Motorola a officialisé l’arrivée des ses nouveaux écouteurs true wireless : ils se nomment VerveBuds 100. Ce ne sont pas les premiers écouteurs sans fil du constructeur sino-américain, il existe déjà plusieurs modèles dont des écouteurs-boutons nommés VerveBuds 500 et des écouteurs intra true wireless nommés VerveBuds 110 (vendus à 40 euros sur Amazon). Ces derniers offrent une connectivité Bluetooth 5.0, une protection IP54 et ils sont compatibles avec Alexa, Siri et Google. Par contre, pas de réduction de bruit active au menu et peu de codecs pris en charge.

VerveBuds 100 : une meilleure ergonomie et une autonomie supérieure

Les VerveBuds 100 offrent une ergonomie améliorée et une autonomie supérieure, mais ils restent très classiques dans l’ensemble : un nouveau design plus ergonomique, la certification IPX5 contre les projections d’eau et la transpiration, la connectivité Bluetooth 5.0 et la compatibilité avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Apple Siri et Google Assistant (en passant par l’application Vervelife). L’un des points forts de cette nouvelle paire d’écouteurs est qu’ils sont assez petits et qu’ils ont une autonomie jusqu’à 14 heures, 5 heures pour les écouteurs et 9 heures de plus grâce au boitier. Vous pouvez les utiliser de paire en stéréo, mais aussi avec un seul écouteur en mono.

Du point de vue des caractéristiques, la comparaison semble tenir la route face à des écouteurs plus onéreux : une bonne autonomie, du Bluetooth 5.0, deux microphones, un système de contrôles tactiles… néanmoins pour 40 euros, difficile de les comparer avec des AirPods Pro, les Samsung Galaxy Buds Plus ou encore Sony WF-1000XM3 à cause d’aspects comme les fonctions logicielles, la réduction de bruit ou encore la qualité audio. Ils sont déjà affichés sur Amazon France pour 39,99 euros.

Pour aller plus loin

AirPods et alternatives : les meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth

Néanmoins, la date de disponibilité n’est pas encore annoncée, mais elle devrait l’être dans les prochains jours. Les Motorola VerveBuds 100 ont été officialisés récemment en Espagne.