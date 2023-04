Test MSI Clutch GM51 Lightweight: la marque au dragon continue de convaincre

MSI développe sa gamme de périphériques avec la souris Clutch GM51 Lightweight, disponible autant en filaire qu’en sans-fil, et sous la barre des 100 euros.

La souris gamer MSI Clutch GM51 Lightweight se place légèrement au-dessus de la Clutch GM41 dans la gamme du constructeur. Elle n’a d’ailleurs le « léger » que le nom puisque ce nouveau modèle atteint les 75 g et monte même jusqu’à 85 g dans sa version sans-fil. Nous sommes un peu loin de la définition des souris légères en 2023.

En dehors de son poids, la GM51 est équipée d’un capteur optique PAW-3395 de grande qualité et propose un polling rate de 8 000 Hz dans sa version sans-fil. Le modèle sans-fil est quant à lui doté d’une triple connectivité, alliée à un dock de recharge bien pratique.

Visuellement, les deux modèles sont identiques et proposés respectivement au prix conseillé de 70 et 100 euros, un tarif plutôt raisonnable pour la version sans-fil !

Une forme convaincante et un éclairage RGB originale

Visuellement, et sur le plan de l’ergonomie, la Clutch GM51 Lightweitght se rapproche d’une Razer DeathAdder. La souris, en raison de sa forme, s’adresse uniquement aux droitiers. Elle a l’avantage de tomber parfaitement au creux de la main et donc, de se montrer confortable à l’usage. C’est une constante chez MSI, puisque la GM41 était tout aussi convaincante sur ce point. On lui reprochera simplement d’être un peu trop étroite sur l’avant, et peut-être un peu trop « rigide » dans sa prise en main.

La marque au dragon a équipé ce nouveau modèle du même plastique gris foncé que les précédents. Celui-ci, en plus d’avoir une apparence peu qualitative, est peu agréable sous les doigts. Il a également tendance à prendre très rapidement les traces de graisse, et ce, après quelques heures d’utilisation seulement.

Cependant, on profite de grips latéraux bien mieux travaillés, avec une structure complexe qui procure une bonne préhension à la souris. La marque a par ailleurs réalisé un excellent travail d’intégration puisque c’est dans ces grips que se retrouve l’éclairage RGB très original et qui complète l’illumination du logo présent sur le dessus.

On reste dans le très classique au niveau des boutons avec deux clics principaux plutôt réactifs. De façon générale, les deux clics principaux auraient gagné à être un peu plus évasés à l’avant. Avec notre prise en main habituelle, le majeur se fait « chatouiller » par les arêtes saillantes du bouton, ce qui peut devenir gênant à la longue. La molette qui trône seule au milieu des deux boutons principaux est relativement bruyante et à tendance à « résonner » un peu. Ses crans sont peu marqués, mais elle reste agréable à utiliser.

Au contraire, les deux boutons latéraux sont très agréables et pratiques. Ils sont relativement imposants et tombent parfaitement sous le pouce, ce qui rend leur activation vraiment aisée. Notez enfin qu’un ultime bouton est présent sous la souris et permet de naviguer entre les différents profils de sensibilité.

Au-delà de ce bouton, le dessous de la souris accueille six patins en PTFE, qui confère une glisse vraiment idéale à la GM51. La version sans-fil est en plus dotée d’un commutateur d’alimentation, permettant au passage de choisir le type de liaison ainsi qu’un connecteur pour la charge.

Sur le modèle filaire, le câble n’est pas amovible, pour autant, il est de meilleure qualité que celui fourni avec la version filaire. En effet, il se montre plus souple, plus léger et donc bien mieux adapté à une souris de ce type. Pour le reste, et en dehors de leur poids qui diffère de 10 g, les deux modèles sont strictement identiques.

Une suite logicielle toujours aussi peu convaincante

Nous n’avions pas été tendres avec le logiciel qui accompagnait les précédentes souris de MSI. Si l’outil a changé de nom et que son interface s’est modernisée, le MSI Center est toujours aussi peu convaincant et pas à la hauteur de ses concurrents.

Les fonctionnalités principales sont au rendez-vous, avec la possibilité de réattribuer les fonctions des différents boutons. Différents réglages sont disponibles et il est également possible de créer et d’enregistrer des macros au sein de l’application.

Un second onglet est dédié aux réglages du capteur et des performances. La partie dédiée à la sensibilité fonctionne de manière toujours aussi obscure puisqu’il faut choisir un « niveau » de 1 à 5 pour ensuite pouvoir modifier les DPI associés. La bascule entre les niveaux se fait d’ailleurs plutôt lentement au niveau de la souris. La version sans-fil dispose d’un troisième onglet, dédié au paramétrage de la liaison sans-fil. Nous abordons ce point dans la partie suivante du test.

Finalement, après avoir consulté plus en détail la notice des deux souris, il semble assez évident que MSI a fait en sorte qu’elles soient utilisables et personnalisables sans l’application. Ainsi, MSI Center ne semble pas intégrer de module de personnalisation de l’éclairage RGB et tout peut directement se faire depuis la souris avec des appuis sur différents boutons. De la même façon, s’il est possible de créer des profils, il paraît impossible d’y attribuer des jeux ou des applications.

Une version sans-fil convaincante

La Clutch GM51 Lightweight, dans sa version sans-fil, dispose d’une triple connectivité. Elle pourra ainsi être utilisée avec un fil, via une liaison radio 2,4 GHz ou en Bluetooth. Cette triple connectivité la rend donc compatible avec tous les appareils du marché, qu’il s’agisse d’ordinateurs, de tablettes ou de téléphones.

Elle est également fournie avec un dock de chargement très pratique, qui ressemble à celui que nous retrouvions quelques années auparavant chez Razer. Au-delà de charger la souris, ce dock sert aussi de « rallonge » puisqu’il intègre un connecteur USB pour accueillir le dongle de la souris. À l’utilisation, ce petit accessoire se montre très commode, de même que la découpe bien pensée à l’avant de la souris, qui permet d’y stocker le dongle.

Du côté de l’autonomie, MSI annonce jusqu’à 150 heures, en désactivant l’éclairage et probablement grâce au Bluetooth. La version sans-fil profite d’un réglage spécifique, au sein du MSI Center et permettant d’agir sur les performances de la liaison radio, afin de choisir le bon équilibre entre performances et autonomie.

Un excellent capteur optique

La capteur optique 3395 de PixArt qui équipe la Clutch GM51 Lightweight est loin d’être un inconnu. C’est un modèle qui équipe un nombre important de souris et qui se cache, par exemple, sous la référence « Focus+ » de Razer. Du côté de la technique, il propose une sensibilité de 26 000 DPI, avec 650 IPS et la capacité d’encaisser les accélérations de 50 G. Le capteur permet également de profiter de la fonction Motion Sync, qui apporte un suivi plus doux, en échange d’une latence un peu plus importante.

Concrètement, la GM51 délivre d’excellentes performances et est très agréable à utiliser, que ce soit en jeu ou en bureautique. Si le capteur ne présente aucun défaut, ses clics sont par ailleurs convaincants et réactifs, ce qui rend la souris parfaitement taillée pour les FPS et MOBA.

De notre côté, et en dehors de l’utilisation bureautique, nous avons principalement mis la souris à l’épreuve sur la beta de Diablo IV, sur Call of Duty ainsi que sur Guild Wars 2. Elle n’a déçu sur aucun de ces titres et pourra donc accompagner les joueurs pendant des heures, sans broncher. Le seul reproche que l’on pourra lui faire est au niveau de sa forme, qui force quelque peu le joueur dans sa prise en main et laisse peu de liberté quant au placement de la paume.

La liaison sans-fil de la version Wireless n’a montré aucun signe de faiblesse durant ces quelques jours de test. La présence du dock n’y est pas étrangère puisqu’il permet de rapprocher le récepteur au plus de la souris. Enfin, la latence induite par la liaison sans-fil, bien que techniquement présente, est imperceptible.

Prix et disponibilité de la souris MSI GM51 Clutch Lightweight

La souris MSI Clutch GM51 Lightweight est disponible au prix conseillé de 70 euros sur Amazon, la version sans-fil est quant à elle proposée pour 30 euros de plus, toujours sur Amazon.