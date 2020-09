Avec ses nouveaux routeurs mesh Orbi, Netgear veut doper votre logement au Wi-Fi 6

Lancé peu avant l'été, le duo Orbi RBK852 (comprenant routeur et satellite) proposait un maillage Wi-Fi 6 de haute volée pour votre logement ou petite entreprise. Avec ses nouveaux packs Orbi RBK752 et RBK753, Netgear veut réitérer ce succès, mais avec un tarif plus digeste.

Netgear annonce un nouveau routeur mesh Wi-Fi 6 épaulé d’un satellite : le tandem RBK752, qui arrive sur le marché à 499,99 euros. Pour rappel, l’Orbi RBK852, plus perfectionné, est pour sa part proposé à 799,99 euros. La différence de prix entre les deux produits est justifiée par les performances moindres affichées par le nouveau pack du fabricant américain. Des prestations certes plus modestes, mais qui conviendront à une vaste majorité des particuliers ou petites structures souhaitant une meilleure couverture en Wi-Fi 6 dans leur logement ou au sein de leurs locaux.

Pour 300 euros de moins, le RBK752 affiche en effet un débit classé Wi-Fi AX4200 (au lieu d’AX6000) proposant 600, 1200 et 2400 Mbps en Tri-bande. Le RBK852 propose pour sa part 1200, 2400 et 2400 Mbps, tout en ayant des ports WAN et LAN plus rapides sur le routeur, comme sur le satellite.

Couvrir un espace vaste en Wi-Fi 6, facilement

Autre différence, le nombre d’appareils supportés par les deux produits : jusqu’à 40 en simultanée pour le RBK752, contre un maximum de 60 pour le RBK852. Pour le reste, Netgear nous propose une expérience similaire en matière de couverture (jusqu’à 350 m2 annoncés) et de fréquences. On retrouve ainsi des bandes 5 GHz ou 2,4 GHz (mais en 2×2 sur le RBK752 et 4×4 sur le RBK852), pour les fréquences réservées aux appareils clients, contre une bande de 5 GHz en 4×4 dédiée cette fois aux échanges entre le routeur et son (ou ses) satellite(s).

Son ou ses satellite(s), car Netgear propose deux packs : le RBK752, qui regroupe un routeur et un satellite pour 499,99 euros ; et le RBK753 qui inclut un routeur et deux satellites pour 699,00 euros cette fois. Les deux packs sont d’ores à présent disponibles sur le marché français, a précisé Netgear dans son communiqué. Comme par le passé, le fabricant propose toujours gratuitement une application Orbi sur iOS et Android. Elle permet notamment une gestion simplifiée du Wi-Fi et laisse à l’utilisateur tout loisir de créer un réseau invité, visualiser en temps réel les appareils connectés ou encore faire des tests de vitesses… le tout en quelques clics et depuis n’importe quel smartphone ou tablette.