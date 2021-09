Nintendo Switch : un pack additionnel Game Boy et Game Boy Color est toujours en préparation

Nintendo va agrémenter son abonnement au fil des prochains mois. Les jeux N64 et Mega Drive arrivent en premier, mais la marque prévoit toujours d'y ajouter les jeux Game Boy.

Nintendo est-il en train de créer petit à petit le Game Pass du rétrogaming ? La marque a dévoilé lors de son dernier Nintendo Direct, sa nouvelle formule d’abonnement sobrement nommé « Nintendo Switch Online + Pack additionnel ». Derrière ce joli petit nom se cache un forfait plus haut de gamme, à un tarif encore inconnu, qui va permettre de jouer à un catalogue de jeux Nintendo 64 et Sega Mega Drive, en plus des jeux NES et Super NES déjà proposés sur la console.

Pourtant, pendant plusieurs mois circulait la rumeur d’une renaissance de la Game Boy sur Nintendo Switch. Alors qu’en est-il ? Le projet serait toujours vivant.

Un pack additionnel qui demande à grandir

C’est le journaliste spécialisé Tom Phillips, pour Eurogamer, qui en parle sur Twitter. Réputé pour ses sources souvent fiables et bien informées, il indique que la Nintendo 64 et Mega Drive sont bien deux plateformes dont il avait entendu parler pour l’abonnement en plus de la Game Boy et la Game Boy Color.

Fwiw, N64 and Mega Drive were the two NSO platforms I'd heard about alongside Game Boy/Color. I'd imagine N64/Mega Drive are being rolled out first as they're more enticing things to prompt people to upgrade — Tom Phillips (@tomphillipsEG) September 23, 2021

Il émet l’hypothèse qu’il était plus simple pour Nintendo de justifier le nouvel abonnement en commençant par la Nintendo 64 et la Mega Drive. Le fabricant japonais pourra ultérieurement ajouter la Game Boy et la Game Boy Color pour donner au service un catalogue plus généreux.

Il faut dire que la Game Boy est évidemment une console légendaire dans l’histoire de Nintendo, avec un très riche catalogue de grands jeux comme Tetris, Super Mario Land ou encore Pokémon. On peut aussi compter sur The Legend of Zelda Oracle of Ages et Oracle of Seasons si l’on parle de la Game Boy Color.

Difficile de savoir quand Nintendo pourrait proposer ce nouveau catalogue. On imagine que la firme va attendre au moins plusieurs mois avant d’annoncer une nouvelle évolution de son abonnement, le temps pour les premiers clients de basculer vers le nouveau forfait.