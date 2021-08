Et si Nintendo faisait revivre les jeux Game Boy sur Switch ?

C'est une rumeur qui circule depuis quelque temps, mais qui tendrait à se confirmer : Nintendo pourrait prochainement ajouter à son service Switch Online les jeux les plus célèbres de la Game Boy et de la Game Boy Color. De quoi ravir une multitude de fans de la petite console portable emblématique des années 1990.

C’est le rêve de tous les nostalgiques et premiers fans de Nintendo en mode mobile : faire revivre les jeux Game Boy. Big N a commencé à teaser sa prochaine Nintendo Switch OLED attendue pour octobre, ne cesse de vanter les mérites de sa console hybride actuelle pour jouer aussi bien à la maison qu’en déplacement quand les joueurs n’optent pas pour la « petite sœur », la Switch Lite.

Mais, dans l’esprit des plus âgés, rien ne remplacera jamais le charme et les souvenirs de la Game Boy. Si vous êtes un enfant des années 1980, il y a fort à parier que votre mémoire vidéoludique ait gardé des traces des Game&Watch, les toutes premières consoles portables de Nintendo qui embarquait un voire deux jeux à leurs débuts. Alors que les premières consoles fleurissaient dans les foyers, les Game&Watch pouvaient se glisser dans un sac et l’on avait ainsi la possibilité de jouer partout, à tout moment à son jeu préféré, moyennant quelques kilos de piles lâchés en route. Et parfois, les Game&Watch se multipliaient dans les sacs comme autant de jeux à enchaîner.

Pour aller plus loin

Test de la Game & Watch Super Mario Bros : la mini-nostalgie en main

La madeleine de Proust des années 1990

L’arrivée de la Game Boy avec sa multitude de jeux possibles sur un seul appareil, et certes plusieurs cartouches à prendre, s’est apparentée à une révolution. Oui, l’appareil était alors plus encombrant que les Game&Watch, mais moins que les Game Gear et autres consoles tentatives portables de l’époque. Et surtout, les possibilités de jeux paraissaient infinies avec de nombreux titres disponibles, une meilleure autonomie que la concurrence et des prouesses graphiques honorables (monochromes, puis couleur).

De 1989 sa sortie au Japon (1990 en France), à 2003 sa fin d’exploitation, il se sera vendu plus de 118 millions d’exemplaires à travers le monde de Game Boy (ses version Pocket et Light ensuite), Game Boy Color. La console garde une place toute particulière dans le cœur de ceux qui ont grandi avec elle et beaucoup réclament le retour de jeux marquant comme l’inénarrable Donkey Kong, The Legend of Zelda, Castlevania, Balloon Kid, Dr. Mario, Kid Icarus, etc. Certains sont revenus à la vie au fil du temps dans des versions consoles ou mobiles comme Tetris ou Link’s Awakening, voire des versions « modernisées » de Pokemon Jaune comme Let’s Go Pikachu. Mais quid des autres ?

L’arrivée prochaine des jeux Game Boy sur Switch Online

Les fans réclament à Nintendo depuis longtemps le retour des jeux Game Boy. Avec la frénésie du retrogaming et la sortie successive des NES Classic et Super Nintendo mini, beaucoup pensaient même voir arriver une Game Boy mini (encore plus petite réellement ?!). Que nenni ! La firme de Kyoto dit ne pas y penser… mais elle aurait peut-être mieux en stock.

Car la nostalgie fait vendre, c’est bien connu. Trois ans après sa sortie, le service Switch Online s’en sort bien, mais ce n’est pas non plus la folie. Nintendo a bien tenté d’inclure dans l’abonnement (qui sert surtout à jouer en ligne avec ses amis) une touche de retrogaming avec un catalogue de jeux NES et Super NES qui sont ainsi jouables sur la Nintendo Switch comme jadis sur consoles de salon. Il ne manque plus que ceux de la génération Game Boy pour revivre le jeu en mobilité à l’ancienne.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Et cela pourrait être bientôt chose faite. Selon plusieurs rumeurs, le service pourrait s’enrichir « très prochainement » des jeux Game Boy. Fini les émulateurs, plus besoin de ressortir votre vieille console des tiroirs pour retrouver les exclusivités d’antan. Le site Nintendolife affirme ainsi savoir de source sûre que des titres Game Boy et Game Boy Color seront ajoutés au catalogue du service Switch Online, confirmant les informations du podcasteur NateDrake. En revanche, les jeux Game Boy Advance ne seraient pas intégrés, plusieurs développeurs travaillant sur les rééditions de différents titres phares, dont Advance Wars.