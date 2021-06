The Legend of Zelda : Nintendo dégaine une Game & Watch pour les 35 ans

Après Super Mario Bros, The Legend of Zelda a droit à son revival Game & Watch, la petite console portable star des années 1980. Pour fêter les 35 ans de la franchise, une nouvelle déclinaison a été imaginée par Nintendo.

Avis aux nostalgiques ! La Game & Watch signe un nouveau retour. Lors de sa conférence Nintendo Direct de l’E2, la marque japonaise a évoqué les festivités pour les 35 ans de la saga The Legend of Zelda.

Si on savait que le jeu The Legend of Zelda : Skyward Sword HD arrivait le 16 juillet sur Nintendo Switch avec des manettes Joy-Con aux couleurs de l’épée de légende et un nouvel Amiibo pour démarrer les festivités, ce ne seront pas les seuls accessoires.

Une Game & Watch modernisée

Après Super Mario Bros qui a eu droit à sa renaissance en Game & Watch, Zelda aussi sera décliné dans une nouvelle version de la célèbre mini-console portative, pionnière des formats à transporter avec, à l’époque, son mini-jeu embarqué et sa pendule.

Nintendo reprend le même concept et le modernise. Cette fois-ci, la Game & Watch ne s’en remet plus à des piles boutons pour fonctionner, mais à la recharge via son port USB-C.

Et les fans de la franchise vont être ravis. Car ce ne sont pas moins de trois jeux qui seront embarqués et adaptés : The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et The Legend of Zelda: Link’s Awakening, ainsi qu’une version spéciale du jeu Game & Watch classique Vermin, avec Link comme personnage jouable.

Et une Game & Watch ne serait pas complète sans son horloge (watch en anglais pour l’heure… d’arrêter de jouer). L’affichage numérique de l’heure va proposer une série de thèmes basés sur l’univers du jeu. On trouvera également un minuteur dynamique en hommage à Zelda II.

La Game & Watch: The Legend of Zelda sera disponible le 12 novembre. Aucun prix n’a été communiqué pour le moment, mais la Game & Watch: Super Mario Bros avait été mise en vente à 45 euros l’an dernier.