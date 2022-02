Nintendo Switch Sports : vous voulez tester le jeu avant sa sortie ? On vous explique comment

Fraîchement annoncé lors du dernier Nintendo Direct, le jeu Switch Sports fera son apparition fin avril sur console. Mais en attendant, il peut déjà s'offrir en version test à quelques bienheureux dès la semaine prochaine.

Nintendo continue à donner une seconde vie aux licences phares de ses prédécentes consoles. Il faut dire que le succès de Mario Kart 8 Deluxe, les multiples opus de la saga The Legend of Zelda et bien d’autres jeux encore sont là pour conforter la firme dans ses choix de « recyclage ».

Parmi les titres annoncés lors de son Nintendo Direct mercredi soir, un jeu a frappé les esprits et ravivé quelques souvenirs : Nintendo Switch Sports. Digne héritier de Wii, l’un des jeux les plus vendus de Nintendo et qui avait conféré ses lettres de noblesse à la Wii et à ses manettes sans fil, le nouveau titre est attendu sur console le 29 avril prochain.

Vous pouvez déjà vous inscrire pour tester quelques-uns des sports au programme dans une version en ligne. Mais ce ne sera pas pour tout le monde.

Comment s’inscrire à la version test de Nintendo Switch Sports ?

Nintendo propose donc un Online Play Test afin de tester les trois des six sports annoncés de Switch Sports avant le coup de sifflet initial (tennis, bowling, chambara/combat à l’épée). Vous affronterez alors en ligne d’autres joueurs connectés. Pour participer, il faut néanmoins remplir plusieurs conditions.

Les inscriptions ouvrent le 16 février à 10 h (heure de Paris) et avec un nombre limité de places. Pour participer, il faut disposer d’un compte Nintendo Switch Online actif (même lors d’une période d’essai gratuit) avec un abonnement basique ou avec pack additionnel.

Quand aura lieu la version test ?

La bêta ouverte de Nintendo Switch Sports se tient les 19 et 20 février pour les joueurs français, mais sur des créneaux horaires bien précis. Il faut être connecté durant ces périodes de jeu pour en profiter. Ni avant ni au-delà.

Samedi 19 février :

4 h – 4 h 45 (heure de Paris)

12 h – 12 h 45

20 h – 20 h 45

Dimanche 20 février :

4 h – 4 h 45 (heure de Paris)

12 h – 12 h 45

Comment en profiter ?

Il vous faut évidemment une Nintendo Switch ou Nintendo Switch OLED, et non une Switch Lite. Car les Joy-Con et leur système de détection de mouvement vont être mis à profit par les différents sports pour permettre de reproduire le plus fidèlement possible le bon geste. La plus légère de la fratrie est dépourvue de manettes amovibles et s’avère donc non compatible avec le nouvel opus de la saga Wii Sports.

Nintendo a déjà annoncé que Nintendo Switch Sports profiterait de très nombreuses mises à jour aussi bien au niveau des contenus ajoutés (arrivée du golf à l’automne) que des nouvelles fonctions. Ainsi la sangle de jambe (utile notamment dans Ring Fit Adventure) pourra être utile avec un Joy-Con intégré pour jouer au foot.

