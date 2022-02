Nintendo Switch : le calendrier des prochains jeux se précise grâce au Nintendo Direct

Voici toutes les dates des jeux et les trailers montrés lors du Nintendo Direct du 8 février 2022.

Comme promis, Nintendo a présenté lors de son événement Nintendo Direct les jeux les plus importants que l’on peut attendre pour le début de l’année 2022 sur Nintendo Switch. Avec un événement d’une quarantaine de minutes, le constructeur a pu dévoiler de nombreux titres, tant des jeux indés que des blockbusters. On savait que l’année serait riche et Nintendo a déjà commencé sur les chapeaux de roues avec Légendes Pokémon : Arceus. L’avenir de la Nintendo Switch est encore radieux, et va tirer sa force aussi de la nostalgie.

Le calendrier des jeux présentés

Le Nintendo Direct a été particulièrement riche en annonces. Voici d’abord le calendrier des jeux qui bénéficient d’une date de sortie précise.

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud : disponible

GetsuFumaDen : Undying Moon : disponible

Assassin’s Creed: The Ezio Collection : 17 février 2022

Kirby et le monde oublié : 24 mars 2022

MLB The Show 2022 : 5 avril 2022

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition 7 avril 2022

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp : 8 avril 2022

Zombie Army 4 : Dead War : 26 avril 2022

Nintendo Switch Sports : 29 avril 2022

Two Point Campus : 17 mai 2022

Mario Strikers Battle League : 10 juin 2022

Demon Slayers – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles : 10 juin 2022

Fire Emblem Warriors Three Free Hopes : 24 juin 2022

Cuphead – The Delicious Last Course : 30 juin 2022

Plus tard à partir du mois de juin, les dates se font plus rares et Nintendo a plutôt annoncé des parties de l’année.

Lego Brawls : juin 2022

Klonoa 1+2 : 8 juillet 2022

Live A Live : 22 juillet 2022

No Man’s Sky : été 2022

Front Mission 1st : Remake : été 2022

Splatoon 3 : été 2022

Disney Speedstorm : été 2022

Portal Companion Collection : 2022

Taiko No Tatsuijin Rhythm Festival : 2022

Xenoblade Chronicles 3 : septembre 2022

Les trailers des jeux présentés

Voici les trailers des jeux principaux présentés lors de ce Nintendo Direct. Fire Emblem a ouvert le bal avec une nouvelle aventure puisque Three Hopes proposera une suite direct au précédent épisode Three Houses.

L’événement le plus fort du Nintendo Direct était sans aucun doute l’annonce de Mario Strikers. Le plombier moustachu le plus célèbre du monde va à nouveau enfiler ses crampons pile pour l’année de la coupe du monde de football, les choses sont bien faites. Le jeu avait été un petit succès de la Gamecube en son temps et offrait une autre approche très ludique du foot en jeu vidéo, loin des Fifa et PES.

Splatoon 3 est toujours prévu pour le milieu de l’année et en a profité pour montrer un nouveau trailer. Prévoyez de l’aspirine avant d’écouter la bande-son de la vidéo.

Kirby et le monde oublié sort dans quelques semaines et nous montrent un tout nouveau pouvoir qui a déjà séduit Internet. La petite boule rose va pouvoir… tout avaler, de la voiture au cône de circulation.

Vous connaissiez Wii Sports ? L’un des plus gros succès du jeu vidéo, car offert avec chaque console Wii pour faire la démonstration du motion gaming. Et bien voici sa suite spirituelle tout simplement nommée Nintendo Switch Sports. Cette fois, il faudra payer le jeu.

La suite très attendue de Xenoblade Chronicles était le one more thing du Nintendo Direct. Xenoblade Chronicles 3 devrait sortir à la rentrée, en septembre.

Un jeu de plus de la grande liste en fuite du côté de GeForce Now est confirmé : Chrono Cross fait son retour en version remastérisé. Suite du mythique Chrono Trigger, Chrono Cross est sorti sur la première PlayStation en 2000 et propose un JRPG dans la plus pure tradition de l’époque avec une bande son enchanteresse. Le titre aurait peut-être mérité un remake plutôt qu’une simple restauration, qui laisse encore apparaitre l’âge de la 3D de la première console de Sony.

