RE4 Remake, FFIX Remake, Titanfall 3, GTA Remastered : pourquoi cette fuite GeForce Now est à la fois crédible et fantasque

Une liste de jeux non annoncés qui auraient été utilisés sur GeForce Now a été publiée. S'il y a lieu de penser que certains noms qu'on peut y lire correspondent bel et bien à des projetsen développement, mais il faut tout de même rester prudent.

Hier lundi 13 septembre, une fuite entourant le service GeForce Now a fait — c’est peu de le dire — beaucoup de bruit. La fuite prend la forme d’une liste de titres, souvent non annoncés, dans laquelle on trouve à la fois des suites de jeux (Titanfall 3, PayDay 3, XCOM 3), des jeux annoncés exclusifs Nintendo Switch comme Bayonetta 3, mais aussi des remaster ou des remake de titres extrêmement populaires comme Half-Life 2 Remastered ou Final Fantasy IX Remake.

Voici une partie de la liste en question :

Chrono Cross Remaster

Final Fantasy Tactics Remaster

Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy IX Remake

Final Fantasy XVI

Gears 6

Tomb Raider Anniversary (2021)

Unannounced title by Square Enix

Alan Wake Remastered (Steam)

Kingdom Hearts IV

Indiana Jones

S.T.A.L.K.E.R Android

PayDay 3

Metal Gear Solid 2 – Sons of Liberty HD

Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD

Timesplitters 2 Remastered

The Talos Principle 2

XCOM 3

Resident Evil 4 Remake

Street Fighter 6

Dragons Dogma 2

Monster Hunter 6

GTA 3, Vice City and San Andreas Remasters

Bioshock TRX remaster

Bioshock 2022

Mirror’s Edge RTX Remaster

Untitled Respawn Game

Titanfall 3

Tekken 8

Human Fall Flat 2

The Talos Principle 2

Crysis 4

Earth Defence Force 6

Bayonetta 3

Judgment

Catherine Full Body

Shin Megami Tensei V

Batman : Arkham Knight RTX Remaster

Half-Life 2 Remastered

Project FPS

Plusieurs éléments permettent de penser que cette liste est à la fois sérieuse et fantasque.

Nvidia répond

Le premier élément qui permet de penser que la liste contient quelques titres authentiques vient directement de la déclaration de Nvidia en réaction à cette fuite :

NVIDIA a pris connaissance d’une liste de jeux publiée sans autorisation, avec des titres publiés et/ou spéculatifs, utilisée uniquement pour le suivi et les tests internes. L’inclusion dans cette liste n’est ni une confirmation ni une annonce d’un jeu. NVIDIA a pris des mesures immédiates pour supprimer l’accès à cette liste. Aucune construction de jeu confidentielle ou information personnelle n’a été exposée.

En bref, Nvidia ne dément pas et confirme même que cette liste provient bien de chez eux. En clair, des jeux portant ces noms ont déjà été lancés sur leur service. Est-ce à dire que tous les titres correspondent bien à des sorties réelles dans le futur ? Non.

Autre élément repéré par Windows Central qui pourrait corroborer en partie la fuite : certains titres correspondent à des noms de code de jeux en développement, dont on sait désormais à quel jeu ils correspondent. Dans la liste, on trouve par exemple Project Holland, qui correspond au reboot de Fable, ou encore Project Typhoon, qui correspond au jeu Contraband. D’autres titres de la liste comme la trilogie de remasterisation des premiers épisodes de GTA en 3D (GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas) faisaient l’objet de rumeurs.

Pourquoi cette liste est fantasque ?

En revanche, il ne faut pas prendre chacun des titres dans cette liste au pied de la lettre. Ighor July, le blogueur à l’origine de la fuite, a expliqué sa méthode, et a priori, certains noms pourraient dater quelque peu.

Concrètement, cela pourrait vouloir dire que certains jeux visibles dans la liste ont bel et bien été testés sur GeForce Now à une époque où ils ont été développés, mais cela ne veut pas dire pour autant que le développement de ces jeux est encore d’actualité.

En bref, si certains noms se révèleront certainement authentiques dans un futur proche, il n’y a pas vraiment moyen de savoir quel jeu sortira bien ou pas.